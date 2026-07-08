מהפך בסקר דרמטי: גדי איזנקוט עוקף לראשונה את נתניהו

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סקר מנדטים דרמטי שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 13, מציג לראשונה מהפך בצמרת המפלגות בישראל. על פי נתוני הסקר שנערך על ידי מכון 'המדד', מפלגת 'ישר!' בהובלת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מצליחה לעקוף את מפלגת השלטון 'הליכוד' בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הנתונים, 'ישר!' מטפסת למקום הראשון עם 23 מנדטים, בעוד הליכוד נחלשת ומסתפקת ב-22 מנדטים בלבד. מדובר באירוע בעל משמעות סימבולית ופוליטית כבדת משקל. במקביל לעלייתו של איזנקוט, מפלגת 'ביחד' בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט רושמת מגמת היחלשות ומאבדת שני מנדטים יקרים, כשהיא יורדת ל-15 מנדטים. היחלשותו של בנט עשויה להסביר חלק מהעלייה בכוחה של מפלגת 'ישר!', כאשר קולות של מצביעי מרכז נעים ככל הנראה בין השתיים. בגזרת המפלגות החרדיות והדתיות, הנתונים מציגים יציבות יחסית. מפלגת ש"ס בראשות אריה דרעי, יהדות התורה, ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר זוכות כולן ב-8 מנדטים כל אחת. מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ומפלגת רע"מ של מנסור עבאס נמצאות שתיהן על סף יציב עם 5 מנדטים לכל אחת. אחרי האיחוד - פרישה מהמילואימניקים וביקורת חריפה: "המהלך פוגע באמינות" דוד קליין | 17:53 לקראת העימות הבא? אלו נתוני הצבא המצרי מול הישראלי אליהו לוי | 17:20 בגזרת המפלגות הנוספות, 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שומרת על כוחה ככוח משמעותי עם 10 מנדטים, ומפלגת 'הדמוקרטים' משיגה אף היא נתון דו-ספרתי של 10 מנדטים. רשימת חד"ש-תע"ל משיגה 6 מנדטים.

יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

איחוד הנדל-טרופר: אכזבה גדולה

אחת האכזבות הגדולות של הסקר מגיעה מכיוון הברית הפוליטית החדשה שנולדה רק ביממה האחרונה – איחוד הנדל-טרופר. למרות הציפיות כי החיבור בין יועז הנדל לחילי טרופר ייצור אלטרנטיבה ממלכתית וימשוך קהלים חדשים, המציאות בסקרים מכה בפנים: הרשימה המאוחדת מקבלת 2.2% בלבד מהקולות ואינה עוברת את אחוז החסימה.

יחד איתה מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת כחול לבן עם 2.1% ומפלגת בל"ד עם 1.7%. הכישלון של איחוד הנדל-טרופר מהווה מכה קשה לשאיפות ליצור חלופה ממלכתית חדשה במפה הפוליטית.

בנט ולפיד חוגגים איחוד ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

למרות הדרמות הפנימיות והמעברים הדרמטיים בין המפלגות השונות, השורה התחתונה של הסקר מראה כי המבוי הסתום בפוליטיקה הישראלית רחוק מפתרון. מפת הגושים נותרת ללא כל שינוי: גוש מתנגדי נתניהו (הכולל את ישר!, ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים) עומד על 58 מנדטים.

מנגד, גוש תומכי נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית) מחזיק ב-51 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"מ) מחזיקות יחד ב-11 מנדטים המשלימים את תמונת 120 חברי הכנסת.

המשמעות היא שאף אחד מהגושים הגדולים אינו מצליח להגיע ל-61 המנדטים הנכספים ללא הישענות על המפלגות הערביות או שינוי דרמטי בתוך הגושים, מה שמבטיח כי המערכת הפוליטית תמשיך להיות סוערת ומורכבת גם בעתיד הקרוב.