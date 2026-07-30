ביטאון 'הדרך' של תנועת ש"ס פרסם היום (יום ה') מאמר מערכת חריף המופנה כלפי מפלגות ימין חדשות שהוקמו לאחרונה. במרכז הביקורת עומדים יועז הנדל, חילי טרופר, גלעד ארדן, איילת שקד ויולי אדלשטיין, אשר לטענת הביטאון עוברים למרכז המפה הפוליטית במטרה להתרחק מהציבור החרדי.

במאמר נכתב כי "בימים אלה צצות כפטריות אחרי הגשם מפלגות חדשות, כמו אלה של טרופר, הנדל, ארדן, אדלשטיין, שקד ודומים אחרים. מדובר באנשי ימין שזזו אל המרכז רק למטרה אחת - להתנתק מהגוש המחובר לחרדים. 'נקים ממשלה ציונית בלי חרדים וערבים' הם מתחייבים, ומכריזים על יאיר גולן כשותף ראוי ומועדף. אכן שותף ראוי וערכי לאנשי ה'ימין הערכי'".

הביטאון מציג תמונה קשה של המצב הפוליטי הנוכחי ומתריע מפני מגמה מדאיגה. "כך הפך הציבור החרדי, לקונצנזוס החדש של הפוליטיקה הישראלית", נכתב במאמר. "כמעט כל ראשי המפלגות, המנהלים קרבות עזים בינהם מאוחדים רק בדבר אחד: ממשלה בלי חרדים. השנאה לציבור החרדי הפכה לסחורה הפוליטית המבוקשת ביותר בשוק".

לדברי הביטאון, מדובר בתופעה רחבה שחוצה את כל הקשת הפוליטית, כאשר הדבר היחיד המאחד מנהיגים פוליטיים שונים הוא הרצון להקים ממשלה ללא השתתפות חרדית.

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ביקורת חריפה במיוחד מופנית במאמר כלפי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הביטאון כותב כי "האיש שכבר נגע בפסגה וחווה בכל שבוע את הדרדור הפוליטי ומשתגע. שנאת חרדים? אני יודע לעשות את זה טוב יותר. וכך, בן רגע, כל המצע שלו הופך למסע הסתה מחריד נגד לומדי התורה".

מאמר המערכת מסיים באזהרה לבנט: "נפתלי בנט כבר לומד בימים אלה את השיעור הזה על בשרו. מי שמבקש לבנות את עתידו הפוליטי על הסתה נגד עולם התורה, עשוי אולי לזכות לרגע של תהילה, אך סופו שיגלה כי שנאה אינה בונה דרך ואינה מחזיקה לאורך זמן".