סקר חדש שערכה חברת NEXT DATA בניהולו של שלמה פילבר ופורסם אתמול (יום ג') בערוץ 14 מציג נתונים מעודדים עבור המחנה הימני. על פי הסקר, תנועת ש"ס בהנהגת הרב אריה דרעי מציגה חיזוק ביחס לסקרים שפורסמו לאחרונה, ומשמרת את מספר המנדטים הנוכחי שלה בכנסת - 11 נציגים. הנתונים מראים כי גוש הימין בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע לסך של 62 מנדטים, המהווים רוב בכנסת. גוש המרכז-שמאל זוכה על פי הסקר ל-48 מנדטים, ואילו המפלגות הערביות מקבלות ביחד 10 מנדטים.
בראש המפה הפוליטית ממשיכה לעמוד תנועת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו עם 31 מנדטים. במקום השני מופיעה מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, שזוכה ל-22 מנדטים ומחזקת את מעמדה כמפלגה השנייה בגודלה במערכת הפוליטית. מפלגת 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן מקבלת על פי הסקר 10 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט זוכות כל אחת ל-8 מנדטים.
במגזר החרדי, תנועת ש"ס בהנהגת הרב אריה דרעי מציגה חיזוק לעומת סקרים קודמים ושומרת על עוצמתה הנוכחית בכנסת עם 11 מנדטים. יהדות התורה נותרת יציבה ומקבלת 8 מנדטים.
מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר ומפלגת 'הציונות הדתית' בהנהגת בצלאל סמוטריץ' זוכות כל אחת ל-6 מנדטים. ברשימות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת. הסקר מציג מספר מפלגות הנמצאות מתחת לאחוז החסימה: בל"ד עם 2.9%, מפלגת בית ציוני מילואימניקים בהנהגת חילי טרופר ויועז הנדל עם 1.9%, מפלגת זהות בראשות משה פייגלין עם 1.3%, עופר וינטר עם 1.2%, גלעד ארדן עם 0.7% ומפלגת כחול לבן עם 0.5% בלבד.
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