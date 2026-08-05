יו"ר ש"ס אריה דרעי באולפן 'כיכר' ( צילום: כיכר השבת )

סקר חדש שערכה חברת NEXT DATA בניהולו של שלמה פילבר ופורסם אתמול (יום ג') בערוץ 14 מציג נתונים מעודדים עבור המחנה הימני. על פי הסקר, תנועת ש"ס בהנהגת הרב אריה דרעי מציגה חיזוק ביחס לסקרים שפורסמו לאחרונה, ומשמרת את מספר המנדטים הנוכחי שלה בכנסת - 11 נציגים. הנתונים מראים כי גוש הימין בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע לסך של 62 מנדטים, המהווים רוב בכנסת. גוש המרכז-שמאל זוכה על פי הסקר ל-48 מנדטים, ואילו המפלגות הערביות מקבלות ביחד 10 מנדטים.