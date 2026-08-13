סקר מנדטים שפורסם אמש (יום ד') בחדשות 13 על ידי מכון 'המדד' מציג תמונה מעניינת במערכת הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט ממשיכה להוביל את המפה הפוליטית עם 23 מנדטים, כשהיא שומרת על כוחה מסקרים קודמים. מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו רשמה ירידה של מנדט אחד ועומדת כעת על 21 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה לרשום ירידה ועומדת על 12 מנדטים בלבד - נתון הנמוך מסקרים קודמים. מפלגת 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן נותרת יציבה עם 11 מנדטים, וכך גם מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שעומדת על 10 מנדטים.

במגזר החרדי, מפלגת ש"ס בראשות הגאון הרב אריה דרעי שליט"א עומדת על 7 מנדטים - נתון המשקף ירידה של ארבעה מנדטים לעומת כוחה הנוכחי בכנסת, וחוזר על עצמו בסקרים האחרונים. מפלגת יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות עם 8 מנדטים בסקרים.

במפלגות הימין, 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-8 מנדטים, ואילו 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' עומדת על 5 מנדטים. המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות ביחד 11 מנדטים במצטבר.

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לפי נתוני הסקר, גוש האופוזיציה בראשות איזנקוט מונה 56 מנדטים. עם זאת, במידה ומפלגת 'בית ציוני' של חילי טרופר ויועז הנדל, שעוברת הפעם את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, תצטרף לגוש האופוזיציה - הוא יגיע ל-60 מנדטים ויתקרב באופן משמעותי ליכולת להרכיב ממשלה.

גוש הקואליציה הנוכחית בראשות נתניהו עומד על 49 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות נמצאות עם 11 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, בל"ד וכחול לבן של בני גנץ.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, הפער בין המועמדים גדל: 47% מהציבור סבורים שגדי איזנקוט מתאים לתפקיד, לעומת 34% בלבד הסבורים כך לגבי בנימין נתניהו - פער של 13 נקודות אחוז לטובת איזנקוט.