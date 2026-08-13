חבר הכנסת אליהו רביבו מתנועת הליכוד פרסם הבוקר (יום חמישי) הודעה לחברי התנועה, שבה מסר כי החליט שלא להתמודד בפריימריז הקרובים של הליכוד. במסר שהפיץ, ציין רביבו כי הוא מסיים שלב חשוב בעבודתו בכנסת, אך הדגיש במפורש: "הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה".

בהודעתו כתב רביבו: "פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית אלא כלי לשליחות. אני מסיים פרק מרתק ומשמעותי בכנסת, אבל לא עוזב את הבית. הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה, היא פשוט עוברת ב"ה לפרק הבא".

מחלוקת על זהות התנועה

החלטתו של רביבו מגיעה לאחר תקופה ארוכה שבה ניהל מאבק בתוך התנועה בנוגע לאופייה ולדרך התנהלותה. במרכז המחלוקת עמדה השאלה כיצד צריכה תנועת הליכוד להציג את עצמה ולנהל את עניינה, כאשר רביבו התמודד בעניין זה מול חברת הכנסת טלי גוטליב. לדבריו, ביקש לשמור על האופי הממלכתי של התנועה ולהרחיב את מעגל תומכיה.

באירועי 'הליכודיאדה' שהתקיימו באילת לאחרונה, הביע רביבו ביקורת חריפה על גוטליב בראיון לאתר 'כיכר השבת'. הוא כינה אותה "הסוס הטרויאני של הליכוד" והאשים אותה בגרימת נזק למחנה הימין. בהקלטות שפורסמו נשמע רביבו אומר: "היא עושה לנו נזק מטורף. את זה אפשר לדבר מאולפן, לא צריך בשביל זה להיות חברת כנסת".

לדברי רביבו, חשש כי מאבקים פנימיים וסגנון פוליטי מסוים עלולים להרחיק מצביעים מהתנועה. "אנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו כליכודניקים ותיקים מסכימים להיכנע לגוטליביזם?", שאל בהקלטה. "או להגיד 'שנייה, ליכוד זאת תנועה שגדלנו עליה, יש לה ערכים, יש לה דרך'".

המשך פעילות ציבורית

רביבו מדגיש כי למרות שלא יכהן בכנסת הבאה, הוא נשאר חבר בתנועת הליכוד. מבחינתו, מדובר בסיום פרק אחד בשליחותו הציבורית ותחילת פרק חדש במסגרת התנועה, אם כי לא פירט באיזו צורה בדיוק תימשך פעילותו.

ההחלטה מצטרפת למאבקים פנימיים נוספים המתנהלים בתנועת הליכוד בתקופה האחרונה, ביניהם סוגיית השריונים, התמודדויות במחוזות והרכב רשימת המועמדים לכנסת הבאה. המחלוקות משקפות את הדיון על זהות התנועה והדרך שבה היא מבקשת להציג את עצמה לקראת מערכת הבחירות.