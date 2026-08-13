מפלגת נעם לישראל בהנהגת חבר הכנסת אבי מעוז פותחת הערב (יום ה') בסדרת סרטונים חדשה במסגרת קמפיין הבחירות שלה. הסדרה, שנושאת את השם "חופשי להיות יהודי", תציג את הנושאים המרכזיים שהמפלגה מתכוונת לקדם בכנסת הבאה.

הסרטון הפותח בסדרה עוסק בנושא תיקון מערכת המשפט - אחד הנושאים המרכזיים בציבור הדתי-לאומי והימני בשנים האחרונות. תחת הכותרת "לא הכל שפיט", הסרטון מבקר את היקף התערבות בית המשפט העליון בחקיקת הכנסת, ומציג את עמדת המפלגה לפיה גורמים שאינם נבחרי ציבור מבטלים החלטות של הדרג הנבחר.

במסגרת הסרטון מציגה המפלגה מספר דרישות מרכזיות לתיקון מערכת המשפט. הדרישה המרכזית והחריגה ביותר היא העברת חקיקת פסקת ההתגברות עוד לפני השבעת הממשלה הבאה - כלומר, הפיכת המהלך לתנאי מוקדם להקמת הממשלה ולא להבטחה שתידחה לשלב מאוחר יותר בקדנציה.

בנוסף לפסקת ההתגברות, דורשת המפלגה לפצל ולצמצם את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לשנות את שיטת מינוי השופטים והבכירים כך שלנבחרי הציבור יהיה משקל מכריע יותר, ולצמצם את סמכויותיהם של פקידים בכירים שאינם נבחרים בידי הציבור.

זהו הסרטון הראשון בסדרה שבאמצעותה מתכוונת נעם לישראל להסביר את המשמעות המעשית של סיסמת הבחירות "חופשי להיות יהודי", ולהציג את הדרישות שתעלה במשא ומתן הקואליציוני לאחר הבחירות.