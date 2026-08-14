שלושה ימים בלבד נותרו עד לפריימריז בליכוד, והמפלגה מתמודדת עם גל פרישות המדאיג את הנהגתה. הבוקר (יום שישי) הודיעה חברת הכנסת צגה מלקו כי היא פורשת מהמרוץ, בנימוק שהמתכונת הנוכחית של הפריימריז אינה מאפשרת לחברי כנסת מכהנים להגיע למקום ריאלי ברשימה.

חברת הכנסת מלקו, בת 58, שוריינה על ידי ראש הממשלה נתניהו במקום ה-37 ברשימת הליכוד בבחירות האחרונות, כנציגת הקהילה האתיופית. עתה, לאחר פרישתה, נותרת הקהילה האתיופית - המוערכת בכשלושה מנדטים בציבור הבוחרים - ללא נציגות ברשימת המפלגה.

חברת הכנסת מלקו מצטרפת לרשימה הולכת ומתארכת של חברי כנסת מהליכוד שהודיעו על פרישתם: חבר הכנסת אליהו רביבו ומשה פסל פרשו אף הם בימים האחרונים.

בליכוד חוששים כעת ממצב שבו המפלגה תאבד מנדטים של ישראלים יוצאי אתיופיה, ועשויים לפעול בשבועות הקרובים למצוא פתרון - אולי בדמות שריון של נציג מהקהילה האתיופית. יחד עם זאת, חברת הכנסת מלקו עצמה לא הצליחה לגייס קולות משמעותיים של מצביעי ליכוד בפעם הקודמת, ולמרות שניסתה להשיג שריון מראש הממשלה נתניהו גם הפעם, אין היא צפויה לקבל אותו.