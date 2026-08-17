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סמכויות ביהודה ושומרון

בן גביר: אקבל סמכויות רק עם מעצרים מנהליים

השר לביטחון לאומי נענה להצעת שר הביטחון כ"ץ להעביר את האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרה, אך מציב תנאים: העברת מג"ב יו"ש למשטרה והסמכות למעצרים מנהליים – "כדי להפעילם נגד אנרכיסטים ואנטי-ציונים"

השר לביטחון לאומי הודיע היום (יום ב') כי הוא מקבל את הצעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעביר סמכויות אכיפה אזרחיות ביהודה ושומרון מידי צה"ל למשטרת ישראל. יחד עם זאת, בן גביר מציב שורה של תנאים ליישום המהלך בפועל.

בהודעתו, בן גביר דורש להעביר את האחריות על מג"ב אזור יהודה ושומרון מצה"ל למשטרה, תוך שהוא מציין כי מדובר בהתחייבות מהסכם הקואליציוני שטרם קוימה. בנוסף, הוא דורש להעביר אליו ולמשטרה את הסמכות למעצרים מנהליים ולהגבלות מנהליות, שכיום נתונות בידי שר הביטחון וצה"ל.

לטענת בן גביר, הסמכויות הללו לא הופעלו עד כה כנגד "אנרכיסטים וגורמים מתנועות אנטי-ציוניות", והוא קורא להפעילן נגד "אויבי המדינה". בן גביר הבהיר כי רק לאחר ביצוע הצעדים שהוא מפרט, תוכל משטרת ישראל לקבל באופן מעשי את האחריות על הסמכויות ביהודה ושומרון.

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