השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (יום ב') כי הוא מקבל את הצעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעביר סמכויות אכיפה אזרחיות ביהודה ושומרון מידי צה"ל למשטרת ישראל. יחד עם זאת, בן גביר מציב שורה של תנאים ליישום המהלך בפועל.

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בהודעתו, בן גביר דורש להעביר את האחריות על מג"ב אזור יהודה ושומרון מצה"ל למשטרה, תוך שהוא מציין כי מדובר בהתחייבות מהסכם הקואליציוני שטרם קוימה. בנוסף, הוא דורש להעביר אליו ולמשטרה את הסמכות למעצרים מנהליים ולהגבלות מנהליות, שכיום נתונות בידי שר הביטחון וצה"ל.

לטענת בן גביר, הסמכויות הללו לא הופעלו עד כה כנגד "אנרכיסטים וגורמים מתנועות אנטי-ציוניות", והוא קורא להפעילן נגד "אויבי המדינה". בן גביר הבהיר כי רק לאחר ביצוע הצעדים שהוא מפרט, תוכל משטרת ישראל לקבל באופן מעשי את האחריות על הסמכויות ביהודה ושומרון.