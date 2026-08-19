נפתלי בנט, יו"ר מפלגת 'ביחד', חשף ביום רביעי את תפיסת הביטחון שבכוונתו ליישם במידה ויכהן בממשלה הבאה. הדברים נאמרו במסגרת כנס שקיימה מפלגתו, זאת בעת שסקרי הבחירות מצביעים על ירידה במעמדה של המפלגה המשותפת עם יאיר לפיד.

בנאומו התייחס בנט לחשיבות הבינה המלאכותית בזירה הביטחונית. "יש עוד שינוי היסטורי שרבים עדיין לא הפנימו - AI זה נשק העתיד. בעתיד הלא רחוק, יכולות AI יהיו חשובות יותר אפילו מנשק גרעיני. הבינה המלאכותית היא מירוץ החימוש הבא של המעצמות, ולמרות הפיגור של הממשלה הנוכחית בארבע השנים האחרונות, אנחנו לא ניתן לישראל להישאר מאחור", אמר.

בהמשך דבריו הציג בנט גישה חדשה כלפי איראן וחיזבאללה. "נהפוך את המשוואה שיצרה הממשלה בצפון. אם חיזבאללה יורה עלינו - אנחנו פוגעים באיראן. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לתג מחיר בתוך גבולות איראן", הצהיר.

בנט המשיך במסורת התקפותיו על הציבור החרדי. בהתייחסו לנושא הגיוס טען כי "לא ייתכן שלצה"ל חסרים 20 אלף חיילים, בזמן ש-100 אלף צעירים חרדים בריאים אינם משרתים. בממשלה הבאה בראשותי נגייס את כולם. בלי פטורים ובלי קומבינות". תוך כדי דבריו תקף את גדי איזנקוט בציינו כי "ברגע שמתחילים עם רעיונות כמו פטור של 30%, ועדות ומתווים, כולנו היינו שם, ואנחנו יודעים מניסיון בדיוק איך זה יסתיים. בכלום. עוד סיבוב על חשבון הפוליטיקאי הנאיבי התורן, ובלי אף חרדי שיתגייס".

בנט התייחס גם ללימודי הליבה במוסדות החינוך החרדיים וטען כי "כששליש מילדי ישראל בכיתה א' לא לומדים אנגלית, מתמטיקה וציונות - אין לנו עתיד. מי ייצר את כיפת הברזל הבאה? בממשלה הבאה נבצע מהפכה בחינוך".

בנט הצהיר בחריפות: "כדי להציל את המדינה הציונית - אנחנו נפרק את המדינה החרדית. נפסיק לממן מוסדות שלא מלמדים מתמטיקה אנגלית וציונות. לא ציוני - לא על חשבוני! תהיה פה מערכת חינוך ממלכתית ומצוינת אחת לכל ילדי ישראל, כולל אחינו החרדים. מה שהיה לא יהיה".

במסגרת מה שכינה "נאום שבירת הקונספציות", פירט בנט ארבע קונספציות ביטחוניות שלטענתו שגויות ושבכוונתו לשנותן:

הקונספציה הראשונה: קיבוע המשוואה שלפיה איראן יורה על ישראל בתגובה לתקיפות בלבנון. התיקון המוצע: היפוך המשוואה - כל ירי של חיזבאללה יביא לפגיעה באיראן.

הקונספציה השנייה: קטאר היא מדינה מורכבת. התיקון המוצע: הגדרת קטאר כמדינת אויב, כאשר לדבריו מי שלא מבין זאת לאחר השבעה באוקטובר אינו ראוי להנהיג את ישראל.

הקונספציה השלישית: מתן אפשרות לטורקיה ולקטאר לשמור על תושבי עוטף עזה ולשלוט במועצת השלום. התיקון המוצע: סילוק טורקיה וקטאר מעזה והכנסת מצרים במקום, תוך שימור חופש פעולה ישראלי בעזה.

הקונספציה הרביעית: חצי מיליון כלי נשק בלתי חוקיים מסתובבים בתוך גבולות ישראל. התיקון המוצע: הגדרת האיום כביטחוני ולא פלילי, הפעלת צה"ל ושב"כ והכרזת מקומות עם נשק כשטח צבאי סגור עד לניקוי השטח.