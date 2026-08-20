מפלגת ישר! בהנהגת גדי איזנקוט הגישה היום (יום ה') פנייה רשמית לשופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, בדרישה להורות לשר בצלאל סמוטריץ' ולמפלגת הציונות הדתית להסיר סרטון תעמולת בחירות שפורסם בחשבון הרשת החברתית X של סמוטריץ'. הפרסום הראשון על הפנייה נמסר על ידי הכתב הפוליטי יוסי בן עטר באתר "סרוגים".

עו"ד אורי הברמן, המייצג את מפלגת ישר!, הגיש את הפנייה בטענה כי הסרטון, שכותרתו "מחזירים את המילואימניקים הביתה", כולל שימוש אסור בילדים בניגוד לחוק הבחירות. הפנייה מבוססת על סעיף 2ג לחוק הבחירות, האוסר על הופעת קטינים במסגרת תעמולת בחירות.

המפלגה קבעה אולטימטום עד השעה 16:00 להסרת הסרטון, תוך הבהרה כי מדובר בפנייה מקדמית בטרם נקיטת הליכים נוספים. יש להדגיש כי בשלב זה מדובר בדרישה של מפלגת ישר! בלבד, ולא בהחלטה של יו"ר ועדת הבחירות.

מעבר לטענה המשפטית הפורמלית בנוגע להופעת ילדים בסרטון, במפלגתו של איזנקוט העלו ביקורת חריפה על התוכן עצמו. לטענתם, הסרטון מציג באופן מטעה את יו"ר הציונות הדתית כפועל למען חיילי המילואים, בעוד שלשיטתם סמוטריץ' פעל לקידום חקיקה המאפשרת השתמטות משירות צבאי, דבר הפוגע בצה"ל ובמשרתים. במפלגה אף טענו כי ראוי היה לסמן את הסרטון ככזה שנוצר באמצעות בינה מלאכותית - טענה פוליטית נגד המסר ולא בהכרח טענה טכנית לגבי אופן הפקת הסרטון.

"הציונות הדתית האמיתית מאמינה ופועלת לאור ערכי השירות והשותפות בנטל והסיפור הישראלי", נמסר ממפלגת ישר!. "מי שמעודד השתמטות ומכביד על המילואמיניקים, לא יכול להציג את עצמו כמייצג את ערכי הציונות הדתית".

במפלגה ממתינים כעת לתגובת הציונות הדתית עד למועד שנקבע. במידה והדרישה לא תיענה, צפויה פנייה רשמית לוועדת הבחירות בבקשה לנקוט צעדים משפטיים נגד סמוטריץ' ומפלגתו.