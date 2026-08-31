יואב סגלוביץ', שכיהן בכנסת מטעם מפלגת יש עתיד, השלים הסכם להצטרפות למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. המהלך, הנחשב לחריג במערכת הפוליטית הישראלית, צפוי להיות מוכרז באופן רשמי הערב (יום שני) במסגרת הצהרה משותפת של שני האישים לתקשורת.

ההסכם הושלם לאחר מגעים שהתקיימו בין הצדדים בתקופה האחרונה. יצוין כי סגלוביץ' הגיש לפני מספר שבועות מכתב התפטרות רשמי ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והודיע על כוונתו לפעול בזירה הציבורית בדרכים חדשות.

המהלך נחשב לבלתי שגרתי במיוחד לאור רקעו של סגלוביץ' במערכת הביטחון והאכיפה. סגלוביץ', שכיהן בעבר כסגן השר לביטחון פנים וכראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, מבצע צעד שלא היה דומה לו בעבר עבור אישים ממערכת הביטחון.

במהלך כהונתו בכנסת החל משנת 2019, התמקד סגלוביץ' בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה. בעת הגשת התפטרותו, מסר כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה".

מצד מפלגת רע"מ, המהלך נתפס כהמשך לקו הפוליטי שמוביל מנסור עבאס בשנים האחרונות. בוועידה הארצית ה-28 של המפלגה שהתקיימה בטייבה, הצהיר עבאס כי ערביי ישראל משמשים "גשר לשלום" באזור, והדגיש את הקו של רע"מ השואף להשפיע מתוך המערכת הפוליטית.

עבאס מסר לקהל הוועידה כי "רע"מ הציבה את הדמוקרטיה הישראלית בפני מבחן אמיתי". לדבריו, בזכות פעילות המפלגה, השתתפות של מפלגה ערבית בקואליציה הפכה ל"מציאות פוליטית שמונחת ברצינות על השולחן".

בוועידה אושרה רשימת מועמדים הכוללת פתח לחבר הכנסת לשעבר מיש עתיד. המקום המדויק שיוקצה לסגלוביץ' ברשימה צפוי להתברר בהצהרה המשותפת הערב.

ההצהרה המשותפת הערב צפויה לכלול פרטים נוספים על ההסכם בין השניים, על מיקומו של סגלוביץ' ברשימה, ועל היעדים המשותפים שהציבו לעצמם. המהלך הפוליטי צפוי להמשיך ולעורר דיון במערכת הפוליטית בישראל.