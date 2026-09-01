התפתחות חדשה נרשמה בסוגיית האבטחה של יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט. ביום חמישי שעבר העלתה המשטרה את רמת הסיכון המוערכת עליו לדרגה 4 מתוך 6, כך דווח אמש בחדשות 12. העלאת הדרגה משמעה הכרה במצב של איום גבוה על הרמטכ"ל לשעבר, גם אם אין מדובר בסכנה מיידית לחייו. לפי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם, הערכת המשטרה היא שאיזנקוט נתון לסיכון ממוקד על רקע מערכת הבחירות המתקרבת. ההערכה מתקבלת בתקופה שבה מפלגת ישר מציגה עליה בסקרים והפכה לאחד המתמודדים המובילים על ראשות הממשלה, כאשר בחלק מן הסקרים היא אף עוברת את הליכוד.

לצד העלאת רמת הסיכון, הגיש המפכ"ל דני לוי חוות דעת בכתב לוועדה המייעצת לאבטחת אישים. בחוות הדעת המליץ המפכ"ל לספק לאיזנקוט אבטחה חמושה באופן מיידי. ההמלצה משקפת את חומרת המצב כפי שהיא נראית בעיני הדרג הבכיר של המשטרה. כעת נותרה פתוחה השאלה המרכזית: מי יהיה הגוף שיספק את האבטחה. הוועדה המייעצת ממליצה בפני ועדת השרים כי שירות הביטחון הכללי (השב"כ) יהיה האחראי על אבטחת איזנקוט, אולם ההכרעה הסופית תתקבל בוועדת השרים לענייני השב"כ.

לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנושא האבטחה. ברקאי כתב אז שכמועמד מוביל לראשות הממשלה, ובתקופה שבה השיח הציבורי רותח ומוקצן, לא ניתן לאיזנקוט מענה הולם בסוגיית האבטחה. בשל כך, נאלצו אנשי איזנקוט לארגן עבורו אבטחה פרטית ללא נשק. לאחר מכן פורסם כי ראש השב"כ דוד זיני קבע שהשירות לא יספק אבטחה לאיזנקוט. במטה איזנקוט הגיבו אז במכתב חריף שנשלח לגורמים המעורבים, ביניהם היועצת המשפטית לממשלה, ובו נטען כי "ממשלת ישראל, ועדת השרים לענייני השב"כ והוועדה המייעצת לענייני אבטחה - לא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים זרים". כעת, עם ההמלצה הרשמית של המשטרה והמפכ"ל, עוברת ההכרעה לידי ועדת השרים, שתצטרך להחליט: מי יאבטח את יו"ר ישר - השב"כ או המשטרה, ובאיזו רמה תינתן האבטחה.