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כנס ההנצחה של מרן זצוק"ל

השופט סולברג: אין בסמכותי לבטל את הנחיית היועמ"שית

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את פניית ש"ס לבטל את הנחיית היועצת המשפטית שדחתה את הכנס להנצחת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל • "אין לי סמכות בנושא זה"

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יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג (יונתן זינדל, פלאש 90)

השופט נעם סולברג, המכהן כ, פסק היום (יום ו') כי אין בידו סמכות לבחון את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה בעניין דחיית הכנס להנצחת זכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. ההנחיה קובעת כי הכנס, שאמור להתקיים במימון המשרד לשירותי דת, יידחה למועד שלאחר הבחירות.

הפסיקה ניתנה לאחר ש הגישה עתירה בה ביקשה מהשופט סולברג להורות על ביטול הנחיית היועצת המשפטית, ולקבוע כי אין בדיני תעמולת הבחירות כדי למנוע את קיום הכנס במועד המתוכנן.

על פי החוק, הכנס לזכרו של מרן זצוק"ל אמור להתקיים ביום הפטירה, ג' בחשוון, או בסמוך למועד זה. המשרד לשירותי דת תכנן לקיים השנה את הכנס בין התאריכים 6-8 באוקטובר 2026, מועד הסמוך ליום הפטירה אך גם קרוב למועד הבחירות.

בשל הסמיכות למועד הבחירות, הנחתה היועצת המשפטית לממשלה כי הכנס יידחה למועד שלאחר יום הבחירות, מחשש להפרת דיני תעמולת הבחירות.

ש"ס התנגדה להנחיה זו ופנתה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בניסיון לשנותה. אולם השופט סולברג קבע כי הוראות החוק אינן מקנות לו סמכות לבטל הנחיה של היועצת המשפטית לממשלה, וכן אין בידו להוציא צו הצהרתי בנוגע לקיום אירוע מסוג זה.

יחד עם זאת, הדגיש השופט סולברג בפסיקתו כי אין הוא נוטל עמדה בשאלה האם ההנחיה עצמה ראויה או מוצדקת מבחינה מהותית. לדבריו, הקביעה שהנושא חורג מסמכותו אינה מהווה הכרעה לגופו של עניין.

עוד הבהיר יו"ר ועדת הבחירות כי מפלגת ש"ס והיועצת המשפטית לממשלה רשאים להעלות את טענותיהם במסגרת ההליכים המשפטיים המתאימים לכך.

משמעות ההחלטה בשלב זה היא שהנחיית היועצת המשפטית לממשלה נותרת על כנה, והכנס להנצחת זכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל יידחה למועד שלאחר הבחירות. עם זאת, הטענות שהעלתה ש"ס נגד דחיית הכנס לא נדחו לגופן, והדלת נותרה פתוחה להליכים משפטיים נוספים בעניין.

ש"סהרב עובדיה יוסףנעם סולברגועדת הבחירות המרכזית

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ש"ס תפסיקו להתבכיין כל הבעיה שלכם זה שאתם רוצים לממן את זה מכספי המשרד שזה 10,000,000 ש"ח התכבדו נא וותרו על המימון ותעשו את הכנס בלי מימון ממשלתי
איש חושב

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