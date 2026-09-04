המגעים לאיחוד פוליטי בין בני גנץ לגלעד ארדן הסתיימו היום בכישלון, כאשר גנץ הודיע בסיום פגישה נוספת בין השניים כי האיחוד בין המפלגות לא יצא לפועל. הקריסה מפתיעה לאור האווירה החיובית ששררה במגעים עד לפני ימים בודדים, ומותירה את שתי המפלגות בסכנה ממשית של אי-עבירת אחוז החסימה.

במפלגת האחדות הביעו ביקורת חריפה על דרך התנהלותה של כחול לבן, וטענו כי התדרוכים שפורסמו מיד לאחר הפגישה מעידים מי באמת חפץ באיחוד ומי עיקר עניינו היה בחשיפה תקשורתית. במפלגה הוסיפו כי כחול לבן סירבה לדון בנושאים המהותיים ולא הייתה מוכנה להגיע עד הסוף כדי לאחד את הגוש.

הקריסה מהווה היפוך דרמטי לעומת האווירה שאפיינה את המגעים רק בשבוע החולף. ארדן וגנץ נפגשו ביום שישי האחרון בפגישה שתוארה כחיובית ושהתקיימה באווירה טובה, והשניים סיכמו להמשיך בקשר ואף לשקול הקמת צוותי עבודה שידונו בפרטי האיחוד.

ארדן אף הבהיר לגנץ כי בשלב הראשון יש להתמקד בעקרונות האיחוד ובקווי היסוד המשותפים ולא במיקומים ברשימה, שכן זה מה שחשוב לאזרחים המעוניינים להצביע למפלגות השואפות להקים ממשלת אחדות רחבה. אולם כעת, לאחר שהניסיון לאיחוד רחב יותר בגוש לא צלח, גם החיבור בין גנץ לארדן ירד מסדר היום.

המצב הפוליטי של שתי המפלגות מעורר דאגה רבה. שתיהן אינן עוברות כיום באף אחד מהסקרים את אחוז החסימה, וגם ריצה משותפת ביניהן אינה מבטיחה בהכרח את כניסתן לכנסת. גנץ, שמפלגתו נמצאת בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה בחלק מהסקרים, ניסה בימים האחרונים להציג תמונה אופטימית ואמר כי למפלגתו "יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה".

בשבוע הבא, בימים שני ושלישי, יתקיימו ימי הגשת הרשימות לכנסת. עד אז יצטרכו גנץ וארדן להחליט האם להמשיך בריצה עצמאית, לנסות למצוא חיבור חלופי או לפרוש מהמרוץ. הקריסה בין השניים מותירה את גוש המרכז מפוצל ומחלישה את הסיכויים להקמת חלופה פוליטית אמיתית.

יצוין כי גנץ ניהל עד לאחרונה גם משא ומתן אינטנסיבי עם איילת שקד לאיחוד פוליטי. על פי המתווה שנשקל, גנץ היה אמור להיות ממוקם במקום הראשון ברשימה המשותפת, אך שקד הייתה אמורה לקבל את זכות הבחירה הראשונה לתפקיד בממשלה. אולם גם מגעים אלה לא הבשילו לכדי הסכם סופי, והותירו את המרכז מפוצל ומבולבל לקראת המועד האחרון להגשת הרשימות.