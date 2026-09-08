ישראל מגיבה לבריטניה: ארבעה צעדי נגד חריפים

שר החוץ גדעון סער הודיע אתמול (יום ג') על דעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על מספר צעדי תגובה ישראליים בעקבות הסנקציות החדשות שהטילה ממשלת לייבור הבריטית. המהלך מגיע לאחר רצף של החלטות עוינות מצד הממשלה בלונדון.

סער תקף בחריפות את הדברים שנאמרו בפרלמנט הבריטי. "ההאשמות היום של מזכיר החוץ של ממשלת הלייבור בפרלמנט הבריטי היו שערורייתיות ושקריות", אמר. עם זאת הבהיר כי אין לישראל טענות כלפי הציבור הבריטי עצמו.

"אבהיר מראש: אין לנו דבר נגד העם הבריטי. אנחנו יודעים שיש לנו ידידים רבים בבריטניה", הדגיש סער. "לצערנו מכהנת ממשלת לייבור עוינת שפועלת באופן שיטתי נגד מדינת ישראל והיא לא הותירה לנו שום ברירה אלא להגיב למהלכים העוינים שלה."

שר החוץ התייחס להכרזה הבריטית על סנקציות נגד ההתיישבות ובתחום הנשק, שנאמרו לצד אמירות על זכות ישראל להגנה עצמית. "יש כאן סתירה מסוימת, אבל אנחנו נסתדר", ציין.

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לדברי סער, העיתוי של ההכרזה הבריטית נבחר משיקולים פוליטיים פנימיים. "הם בחרו לעשות זאת ערב ראש השנה היהודי מטעמים פוליטיים פנימיים לקראת וועידת הלייבור שמתכנסת החודש", טען.

סער הוסיף כי "המהלך הבריטי מעוות מוסרית ומהווה התערבות בוטה בענייניה של מדינה ריבונית ובמערכת הבחירות בה." הוא ציין כי הניסיון להוביל גזירות בסגנון הספר הלבן מזכיר אמירות מן העבר נגד העם היהודי.

"הניסיון של ממשלת הלייבור הבריטית, להוביל גזירות בסגנון 'הספר הלבן', מדיף ריח רע ומזכיר את אמירתו האנטישמית של הלוטננט-גנרל הבריטי בארקר, מפקד הכוחות הבריטיים בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, שביקש 'להעניש את היהודים באמצעות פגיעה בכיסם'", אמר סער.

שר החוץ הדגיש את הזכות ההיסטורית של העם היהודי. "לעם היהודי יש זכות לחיות בכל רחבי ארץ ישראל. הקשר והזכות של העם היהודי לארץ הזאת מתועדים באופן הנרחב ביותר מכל עם אחר בהיסטוריה האנושית."

סער הזכיר את הצהרת בלפור שהכירה בזכות להקמת בית לאומי, אשר שימשה יסוד למנדט הבריטי, הוכרה על ידי חבר הלאומים ואומצה בסעיף 80 של צ'רטר האו"ם. לדבריו, הצעד הבריטי הנוכחי אבסורדי נוכח היסטוריה זו.

בהתייחסותו לחרמות אמר סער כי "חרם על סחורות מיהודה ושומרון הוא פרקטיקה בזויה שפוגעת בציבור יצרני שומר חוק. סנקציות נגד אנשים וגורמים מסחריים שפועלים לפיתוח ההתיישבות הן מתועבות. ממשלת הלייבור החליטה לעשות שימוש בפרקטיקת החרמות וה-BDS הזו רק כנגד המדינה היהודית וכדרכה היא מפלה לרעה את ישראל בצעדים שהיא נוקטת נגדה."

שר החוץ דחה את הטענות בנוגע לבנייה ב-E1 וציין כי לא התקבלו החלטות חדשות מעבר להחלטה שהתקבלה לפני למעלה משנה, וכי תהליך המכרז נמשך חודשים. הוא ציין גם את התכנון לסלילת כביש 80 וכביש מרקם החיים.

סער כינה את הטענות על פגיעה ברצף טריטוריאלי "מגוחכת במיוחד נשמעת טענת הפגיעה ב'רצף הטריטוריאלי הפלסטיני' מצד מי שמתעקשים להגדיר את יו"ש ורצועת עזה כ'יחידה טריטוריאלית אחת'."

בדבריו התייחס להתערבות בבחירות ואמר כי "החלטת ממשלת הלייבור מהווה גם התערבות ברגל גסה במערכת בחירות של מדינה ריבונית. זהו ניסיון בוטה ולחלוטין לא מקובל של ממשלה זרה להשפיע מבחוץ בעיצומה של מערכת בחירות. ואולם, הציבור הישראלי תומך ברוב מסיבי בהתיישבות ביהודה ושומרון ומתנגד באופן גורף להקמת מדינה פלסטינית בלב ארצנו, דבר שממשלת הלייבור מנסה במהלכיה, שדינם להכשל, לכפות על ישראל. אחרי כל מה שראינו: אחרי הויתורים הישראלים בהסכמי אוסלו והנסיגה החד-צדדית מעזה, האינתיפאדה השנייה וה-7 באוקטובר - הציבור הישראלי דוחה בשתי ידיים הקמת מדינת טרור ג'יהאדיסטית בלב ארצנו."

על הסכסוך אמר כי "הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך עתיק יומין. לרוע המזל, הפלסטינים דחו תמיד הצעות לפתרונו ומעולם לא נפרדו מהטרור ומההסתה. סכסוך זה לא יפתר בהצהרות מלונדון או פריז וגישה אנטי-ישראלית חד-צדדית רק מרחיקה את היכולת להגיע לפיתרון במקום לקרבו."

סער תמה על היעדר צעדים נגד הרשות הפלסטינית ואמר כי "מדהים במיוחד שממשלות דוגמת ממשלת הלייבור אפילו לא שוקלות להטיל סנקציות על הרשות הפלסטינית בגין תמיכתה התקציבית השיטתית בטרור באמצעות מנגנון התשלומים הידוע לשימצה 'PAY FOR SLAY'." הוא הוסיף כי הגישה מתעלמת מהטרור המתמשך נגד אזרחים.

בפנייה לממשלת בריטניה וממשלות נוספות אמר: "אני אומר לממשלת הלייבור ולכל ממשלה בעולם שחושבת לכפות על ישראל לפעול בניגוד לאינטרסים הלאומיים והביטחוניים שלנו: אין לכם שום סיכוי להצליח. לא חזרנו לארצנו לאחר 2,000 שנה כדי לאבד אותה תחת לחצים של ג'יהאדיסטים, איסלאמיסטים, אנטישמיים וווקים. לא רק שלא תפגעו בנו. אתם תפגעו בעצכם, בהשפעה שלכם. ושימו לב: גם הפלסטינים יפגעו באופן ישיר מצעדיכם. יש עשרות אלפי פועלים פלסטינים שעובדים בהתיישבות והסנקציות הללו יפגעו בהם. גם הרשות הפלסטינית העומדת מאחורי מהלכים כאלה ואחרים לא תהיה חסינה."

סער מנה את הצעדים של ממשלת לייבור מאז יולי 2024, ובהם הכרה במדינה פלסטינית בספטמבר 2025, חידוש מימון אונר"א, השעיית והרחבת איסורי ייצוא ביטחוני, סנקציות על שרים, גורמים ויחידים, השעיית שיחות סחר, הגבלות בתערוכת DSEI, הקפאת דיאלוג צבאי ומניעת השתתפות קצינים בהשתלמויות.

לדבריו, "צעדים אלו של ממשלת הלייבור בבריטניה, שלוו ברטוריקה אנטי-ישראלית מגמתית וחד-צדדית, תרמו כבר תרומה משמעותית לעלייה חסרת תקדים במתקפות האנטישמיות כולל מתקפות אלימות כנגד יהודי בריטניה."

לנוכח זאת מנה סער את ארבעת צעדי התגובה שנקטה ישראל: סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי בקרית גת, הפסקת הפעילות להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית באיו"ש, ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים המעורבים בפעילות אנטי-ישראלית.

לסיום הבהיר כי "בריטניה יזמה והובילה את המהלך הנוכחי. אך גם נגד מדינות אחרות שיפעלו נגד ישראל ננקוט בצעדי תגובה, לפי שיקול דעתנו. המסר לכל ממשלה שפוגעת בנו הוא ברור: מי שפועל נגד ישראל - ישראל תפעל נגדו והוא יאבד מהשפעתו ומהרלוונטיות שלו באזור. צעדים נגד ישראל לא יישארו ללא תגובה." הוא חתם בברכת שנה טובה לכל בית ישראל.