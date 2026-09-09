ש"ס עתרה לבג"ץ: למה לרבין מותר ולמרן אסור?

תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לאחר שזו אסרה על קיום הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

בתנועה מגנים בחריפות את ההחלטה וטוענים כי מדובר באכיפה בררנית ופוליטית. בעתירה מציבה ש"ס במרכז את ההשוואה בין הכנס לזכרו של מרן זצ"ל לבין אירועי הזיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין.

לטענת התנועה, בעוד שאירועי הזיכרון לרבין מתקיימים כסדרם גם בסמוך למועד הבחירות, דווקא הכנס הממלכתי לזכרו של מרן זצ"ל נפסל על ידי היועמ"שית.

"בזמן שאירועי הזיכרון ליצחק רבין מתקיימים כסדרם בסמוך לבחירות, כנס הזיכרון למרן נפסל ומביא לפגיעה קשה ברגשות המאמינים", נכתב בעתירה.

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בעקבות ההחלטה, הוחלט בש"ס להעביר את המאבק לבג"ץ ולהגיש עתירה דחופה. במרכז העתירה עומדת הטענה כי אין להחיל יחס שונה על הכנס לזכרו של מרן זצ"ל לעומת אירועי זיכרון אחרים המתקיימים בתקופה זו.

בתנועה מדגישים כי אין המדובר רק בשאלת קיומו של הכנס, אלא גם בפגיעה קשה בציבור המאמינים. לטענתם, פסילת האירוע לזכרו של מרן זצ"ל פוגעת באופן ישיר ברגשות תלמידיו ומוקיריו.

ברקע לעתירה עומדת בקשת המשרד לשירותי דת לקיים את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בין התאריכים 6 ל-8 באוקטובר, בסמוך ליום פטירתו בג' בחשוון. אולם בשל קרבת המועד לבחירות, הנחתה היועצת המשפטית לממשלה לדחות את הכנס עד לאחר הבחירות, מחשש להפרת דיני תעמולת הבחירות.

ש"ס פנתה תחילה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, וביקשה לבטל את הנחיית היועמ"שית. סולברג קבע כי אין בסמכותו לבחון או לבטל את ההנחיה, אך הדגיש כי הוא אינו מכריע האם החלטת היועמ"שית מוצדקת לגופה. עוד הבהיר כי הצדדים רשאים להעלות את טענותיהם במסגרת ההליכים המשפטיים המתאימים.

בעקבות כך, הנחיית היועמ"שית נותרה בתוקפה, וכעת מעבירה ש"ס את המאבק לבג"ץ.