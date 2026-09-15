הליכוד תוקף את בן גביר: תפסיק לשקר, תתרכז בסיכול ממשלת שמאל

עימות חריג פרץ היום (יום ג') בין הליכוד למפלגת עוצמה יהודית, לאחר שמפלגתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכחישה בתוקף דיווחים על הרגעה ביחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הליכוד הוציא הודעה חריגה בניסוחה, שפנתה ישירות לבן גביר: "במקום המתקפות שלך על הליכוד, אנחנו ממליצים לך להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות".

בהודעת הליכוד נאמר עוד כי "נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי".

התגובה הגיעה בעקבות הודעה של עוצמה יהודית שפורסמה הבוקר, בה הכחישה המפלגה דיווח של מורן אזולאי ב-ynet על שיחה בין ראש הממשלה לבן גביר ולח"כ טלי גוטליב. "הדיווח על שיחה בה כביכול הרגיע רה"מ את החששות שעוצמה יהודית לא תוכנס לקואליציה הבאה, הינו פייק ניוז מוחלט", מסרו במפלגה.

"לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים בין השר בן גביר לרה"מ וגם לא נשלחו מסרים כאלו", הבהירו בעוצמה יהודית, והוסיפו: "לצערנו, ההיפך הוא הנכון".

לטענת המפלגה, "מתרבים הדיווחים המדאיגים, כולל בסוף השבוע האחרון בעיתון ישראל היום, כי לשכת רה"מ העבירה מסרים למספר מדינות העולם, לפיהם עוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה הבאה". עוצמה יהודית ציינה כי "זה מצטרף לקמפיין הליכוד על ממשלת אחדות, ולתדרוכי בכירי לשכת רה"מ כי בממשלה הבאה אסור להכניס את בן גביר".