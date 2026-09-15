עופר וינטר, ראש מפלגת "עמך ישראל", יצא במתקפה חריפה נגד הליכוד, בעקבות הביקורת שנמתחה על מפלגתו מצד גורמים בגוש הימין. וינטר טען כי נעשו ניסיונות לפרק את מפלגתו ולפעול נגדה.

"צריך לפרק אותו, צריך להוריד אותו, הגיע הזמן לחסם אותו – אלה לא ציטוטים של חברי קבינט על סינוואר או נסראללה, אלא של שרים, חברי כנסת או מועמדים לכנסת בליכוד נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו לשריין לרשימה שלהם", אמר וינטר.

וינטר תקף את מקורבי ראש הממשלה: "לצערי הרב מאוד, מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח! הם לא מבינים את מצב מחנה הימין ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטים שכולאים את הימין בקונספציה כאילו הניצחון מונח בכיס".

עוד הוסיף וינטר: "ניסו לחבר ולהלחים אותנו, ניסו ומנסים ללכת על הראש שלנו, ניסו לפרק אותנו, ניסו לאיים עלינו, שלחו חוקרים פרטיים, שלחו הודעות נאצה לטלפונים שלי ושל כל חברי המפלגה – אנחנו פה. כולנו. חזקים כאגרוף אחד ובעיקר לא מפחדים".

וינטר תוקף את ליברמן: "הוא מטעה את בוחריו"

במקביל למתקפה על הליכוד, וינטר הבהיר כי הוא אינו רואה באביגדור ליברמן פתרון למחנה הימין, ותקף אותו על שיתוף פעולה אפשרי עם יאיר גולן.

"הוא מטעה את בוחריו. הוא מספר להם שהוא יביא הכרעה ויביא בשורה לימין. צר לי, איווט, אבל מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן בממשלה לא יכול להכריע. איתם זה פשוט לא יכול לקרות", אמר וינטר.

וינטר הוסיף והזהיר: "אם עמך ישראל לא תהיה חזקה ולא נקבל את תמיכת הציבור, נראה את פרצופו הזחוח של יאיר גולן – זה שאמר לי שאני משיחי ולא ראוי כי העזתי לקרוא קריאת שמע לפני הקרב בעזה. מי שלא בוחר בעמך ישראל ימצא עצמו עם יאיר גולן וגבי לסקי בעמדות השפעה. וזה, מסוכן".

הליכוד דוחה בתוקף ומאיים בתביעת דיבה

בליכוד דחו את דבריו של וינטר בתוקף וכינו את טענותיו "שקר מוחלט".

"דורשים מווינטר לחזור בו מההאשמות השקריות וחסרות השחר. במידה ולא יעשה כך, הליכוד יפעל להגיש תביעת דיבה כנגדו", נמסר מהמפלגה.

בליכוד גם תקפו את וינטר על עצם המתקפה: "חבל שבמקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות, בוחר וינטר לפגוע בניצחון הימין בבחירות".

"עמך ישראל" מבהירה: "וינטר לא אמר שהליכוד שלח חוקרים"

זמן קצר לאחר תגובת הליכוד, במפלגת "עמך ישראל" ביקשו להבהיר כי וינטר לא ייחס לליכוד את הטענה על החוקרים הפרטיים.

"עופר וינטר לא אמר שהליכוד הוא זה ששלח חוקרים פרטיים לביתו בשום שלב בנאום", נמסר מטעם המפלגה.

כך, העימות בין וינטר לליכוד עבר מהתקפה פוליטית הדדית לאיום מפורש בתביעת דיבה, כאשר במקביל וינטר ממשיך למתוח ביקורת גם על ליברמן ועל האפשרות לשותפות עם יאיר גולן.