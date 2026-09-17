סקר מנדטים חדש שפורסם בחדשות 13 מציג תמונה פוליטית מעניינת: מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל במפה הפוליטית עם 22 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל 18 מנדטים בלבד.

אולם הממצא המרכזי של הסקר הוא העלייה של גוש נתניהו: לראשונה זה תקופה ארוכה מאוד, הגוש עולה ליתרון של 54 מנדטים, לעומת 52 מנדטים בלבד לגוש השינוי. המהפך מגיע על רקע שינויים במפת הכוחות הפוליטית.

מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט נחלשת ויורדת ל-12 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן שומרת על 10 מנדטים, ו"ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 8 מנדטים. הרשימה הערבית המשותפת גם היא עומדת על 8 מנדטים.

האיחוד בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ל"זהות" של משה פייגלין מזנק ל-8 מנדטים, וכך גם מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר שמקבלת 8 מנדטים.

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בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הנתון משקף יציבות יחסית במגזר החרדי לעומת התנודות הגדולות במפלגות אחרות.

מפלגת "עמך ישראל" בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר מזנקת ל-6 מנדטים ומתייצבת במקום בטוח מעל אחוז החסימה. נתון זהה של 6 מנדטים רושמת גם רע"ם בראשות מנסור עבאס.

מתחת לאחוז החסימה נותרו יועז הנדל וירון זליכה עם מפלגת "המילואימניקים והכלכלית", שלמרות קרבתם לרף הדרוש אינם מצליחים לחצות אותו על פי הסקר.