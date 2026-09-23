עבאס מגיב לפסילת רע"מ: "החלטה פוליטית ואנטי-דמוקרטית"

יו"ר רע"מ מנסור עבאס הגיב היום (יום רביעי) לראשונה להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגתו מהתמודדות בבחירות לכנסת הקרובה. ההחלטה צפויה להגיע לבג"ץ, שיכריע אם המפלגה תפסל באופן סופי או תוכל להתמודד בבחירות.

עבאס טען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכינה אותו "אבו יאיר", בחר בשתי מערכות הבחירות האחרונות שלא לשתף פעולה עם הניסיונות לפסול את רע"מ, מתוך תקווה להקים איתה ממשלה. "אף ניהל איתי באופן אישי משא ומתן בבלפור", הוסיף עבאס. לדבריו, נתניהו מבין כיום שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה היא באמצעות פסילת רע"מ.

"החלטת ועדת הבחירות לפסול את רע"מ היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי-דמוקרטית, שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ומבוססת על האשמות שווא ועלילות. נפריך את הטענות האלה בבג"ץ, כפי שעשינו בעבר", הצהיר עבאס.

יו"ר רע"מ הוסיף כי מפלגתו מקדמת תהליך של שותפות ודו-קיום בין ערבים ליהודים, וכי את הפסילה יש לראות גם על רקע הדרך הזאת. לדבריו, התשובה של מי שמאמין בשותפות שרע"מ מקדמת צריכה לבוא לידי ביטוי בהשתתפות דמוקרטית של ערבים ויהודים בבחירות, במטרה להביא להחלפת הממשלה הנוכחית.