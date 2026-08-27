בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי חוו נוסעים בתחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים רגעים של מתח, לאחר שהתגלה עשן במתחם התחנה. הנוסעים שהמתינו לרכבות הבחינו בעשן, וצוותי הביטחון פעלו מיד לפינוי מסודר של כלל הנוסעים מהמקום. כוחות כיבוי אש ממחוז ירושלים הוזעקו לתחנה ופתחו בסריקות מקיפות במקום.

הפינוי בוצע תוך שמירה על סדר ומניעת בהלה בקרב הנוסעים. צוותי הביטחון פעלו במהירות ובמקצועיות כדי להבטיח את שלומם של כל הנמצאים במקום. לוחמי האש שהגיעו לתחנה החלו בבדיקות מעמיקות בכל אזורי התחנה. הסריקות כללו בדיקת מערכות טכניות ותשתיות שונות, במטרה לאתר את מקור העשן ולוודא שאין כל סכנה לציבור. הבדיקות נמשכו זמן ניכר, כאשר הצוותים פעלו ביסודיות. בסיום הסריקות נמסר כי לא נמצא מקור לשריפה, וככל הנראה העשן נבע מאבק. לאחר שהתברר שאין סכנה, התחנה קיבלה אישור לחזור לפעילות שוטפת, והנוסעים החלו לשוב למתחם התחנה.

רכבת ישראל ( צילום: חיים גולדברג, פלאס 90 )

טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, התייחס לאירוע והסביר: "תחנות הרכבת הן מוקדים מורכבים וצפופים, שבהם אנו נדרשים להיות ערוכים לכל תרחיש, החל מאירועי אש ועשן ועד לתרחישי חירום מורכבים ורבי נפגעים".

וינטר משיב לאיזנקוט בחריפות בבלי | 26.08.26

פרידמן הוסיף והדגיש: "כבאות והצלה לישראל מתרגלת ומתאמנת באופן שוטף במרחבי התחנות, במטרה להבטיח תגובה מהירה, מקצועית ומתואמת בעת אירוע אמת. גם באירוע הנוכחי פעלו לוחמי האש במהירות וביצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. ההיערכות המקדימה היא שמאפשרת לנו להיות מוכנים בכל עת ולהגן על חיי הציבור".

בכבאות והצלה מדגישים כי גם במקרים שבהם מתברר בסופו של דבר שאין סכנה ממשית, תחנות רכבת מהוות מוקדים מורכבים עם פוטנציאל לאירועי חירום משמעותיים. בין היתר, בתחנות וברכבות קיימת התמודדות עם סוללות ומטענים שנוסעים נושאים עמם. לפיכך, כוחות הכיבוי מקיימים באופן קבוע תרגולות והיערכות לתרחישי חירום בתחנות הרכבת, על מנת לאפשר מענה מהיר ויעיל גם במקרה של אירוע מורכב ורב נפגעים.