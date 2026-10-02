יו"ר תנועת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, יצא בחריפות נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לאחר שזה התייחס לאירוע החירום הדרמטי במטוס שיצא מדובאי. בנאום שנשא בסוכתו, עמד דרעי על הנס הגדול שהתרחש כאשר מטוס ובו למעלה מ-170 ישראלים, ביניהם עשרות ילדים, ניצל מהתרסקות.

"שמעתי שאחד שמתיימר להיות ראש ממשלה, חצוף ומחוצף, אמר שמה שהיה בדובאי – זה לא נס, זה גבורה", פתח דרעי את דבריו. "אמרתי: איי, הקב"ה, דרך אמונה בחרתי. אנחנו הולכים באמונה תמימה, פשוטה".

יו"ר ש"ס שחזר את החרדה הגדולה שאחזה בציבור: "תנסו לחשוב מה היה קורה... 170 ומשהו יהודים, 30 ילדים. השם... איזה אסון יכל לקרות! איזה אבל נוראי! והשם ברוך השם הפך את החושך לאור, נתן לנו כזה ישועה. אבל הפעם – נקי, נקי, נקי, ענקי. גלוי".

דרעי הדגיש את ההסתברות הבלתי אפשרית של הישרדות הנוסעים: "כל המומחים למטוסים אומרים שאין דרך בעולם שהמטוס הזה נשאר שלם. מטוס שנופל מגובה כזה, בזמן כזה קצר – אין דרך בעולם! עם הזנב שלו שנפל – אין דרך בעולם! הקב"ה עשה את כל הצירופים, מקרים הללו. זה כל כך גלוי, כל כך ברור".

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לדבריו, באירוע זה לא פעלו מערכות ביטחון רגילות: "זה היה נקי, ענקי: לא מודיעין, לא מוסד, לא התראה מראש, אף אחד מהשב"כ לא היה על המטוס, לא היה מאבטחים ישראלים, אינסטלטור היה שם שראה את התוכניות, טייסים בריטים שלא היו צריכים להיות על המטוס. אין עוד בתולדות התעופה שטייס רוצה להפיל מטוס ולא מצליח".