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אחרי שבועות של מחאות: רבני צפת בפגישה חריגה עם בכירי המשטרה

מועצת רבני הקהילות החרדיות בצפת התכנסה עם ממ"ר כנרת ומפקד התחנה • הצדדים דנו באתגרים הקהילתיים והצורך במענה מותאם | לאחר גל המחאות נגד חילול שבת (חדשות חרדים)

(צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת המאמצים להעמקת הקשר ושיתוף הפעולה בין משטרת ישראל לקהילה החרדית בצפת, התקיים מפגש של מועצת רבני הקהילות בעיר עם בכירי המשטרה במחוז כנרת. הפגישה מגיעה לאחר שבועות של מחאות והפגנות בשבת נגד חילולי השבת בצפת.

במפגש השתתפו ממ"ר כנרת תנ"צ שלומי טובול, מפקד תחנת צפת סנ"צ חיים ביטון, רב משטרת ישראל נצ"מ הרב רמי ברכיהו, מש"ק חרדי קהילתי של צפת חן בן סימון, ר' תחום חרדים ברבנות המשטרה רפ"ק שמעון לוי ור' חוליית חרדים אדיר לוי.

במהלך המפגש נדונו האתגרים הקהילתיים והמשטרתיים הניצבים בפני המשטרה והקהילה, בדגש על הצורך במענה מותאם לקהילות החרדיות ההולכות וגדלות באזור, על כלל המשמעויות הנגזרות מכך.

המשתתפים הדגישו את החשיבות שבהמשך הידוק הקשרים, בניית אמון והידברות רציפה ומתן מענה מקצועי ורגיש לצורכי הקהילה, לצד שמירה קפדנית על החוק, ביטחון הציבור ואיכות החיים.

משטרהצפתחילול שבתמשטרת ישראל

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