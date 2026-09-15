( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת המאמצים להעמקת הקשר ושיתוף הפעולה בין משטרת ישראל לקהילה החרדית בצפת, התקיים מפגש של מועצת רבני הקהילות בעיר עם בכירי המשטרה במחוז כנרת. הפגישה מגיעה לאחר שבועות של מחאות והפגנות בשבת נגד חילולי השבת בצפת.