יו"ר תנועת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, מסר התחייבות פומבית וחד-משמעית: ש"ס לא תיכנס לשום ממשלה עתידית ולא תאפשר את הקמתה ללא חקיקה מוקדמת של חוק הגיוס והסדרת מעמדם של לומדי התורה. ההתחייבות נמסרה בדברים שאמר לביטאון המפלגה, על רקע הוראות שקיבלה הסיעה ממועצת חכמי התורה ומהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

"כפי שאמרנו, בבחינת 'דע מה שתשיב' - יש גם תשובה ברורה", אמר דרעי. "מועצת חכמי התורה הורתה, ואנחנו הודענו זאת בפירוש. גם מרן הראש"ל הגר"י יוסף הודיע בכנס פתיחת מערכת הבחירות של ש"ס: ש"ס לא תיכנס לממשלה ולא תאפשר להקים ממשלה בלי לחוקק תחילה את החוק להסדרת מעמדם של לומדי התורה".

דרעי הבהיר כי חקיקת החוק להסדרת מעמד בני הישיבות מהווה תנאי מוקדם ומחייב עוד בטרם כניסה למשא ומתן קואליציוני או תמיכה בהקמת ממשלה חדשה.

גורמים בכירים בש"ס הבהירו כי "דרעי לא השאיר מרחב לתמרון. הבהרנו לכל השותפים הפוטנציאליים – מי שרוצה את ש"ס בממשלה, יצטרך להבין שציפור הנפש של הציבור החרדי אינה נושא למקח וממכר. ראשית יחוקקו את החוק ויסדירו את מעמד בני הישיבות, ורק לאחר מכן נדבר על תיקים ותקציבים".