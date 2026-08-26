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הבוקר: שריפה במוסדות נדבורנה • התלמידים פונו בשלום

דליקה פרצה הבוקר במבנה תלמוד התורה והישיבה ברחוב עזרא בבני ברק בשעת הלימודים • כלל הילדים פונו במהירות ובסדר • כוחות כיבוי אש מבני ברק ורמת גן פעלו להשגת שליטה על האש • בחסדי השם: לא נפגעו תלמידים

השריפה בנדבורנה (צילום: באדיבות המצלם)

בחסדי השם נמנעה הבוקר (יום רביעי) תקלה חמורה במוסדות נדבורנה ב, כאשר דליקה פרצה במבנה תלמוד התורה והישיבה ברחוב עזרא. האירוע התרחש בשעה הראשונה של יום הלימודים, ומיד עם גילוי האש פונו כלל התלמידים במהירות ובסדר מהמבנה אל מקום בטוח. צוותי כיבוי אש ממתחנות בני ברק ורמת גן הוזעקו למקום ופעלו להשגת שליטה על הלהבות.

השריפה בנדבורנה (צילום: באדיבות המצלם)

לוחמי האש המשיכו במאמצי הכיבוי לאורך שעות הבוקר, תוך פעולה להשגת שליטה מלאה על הדליקה ומניעת התפשטותה. בחסדי השם יתברך, האירוע הסתיים ללא נפגעים כלל, וכלל הילדים יצאו בשלום מהמבנה.

השריפה בנדבורנה (צילום: דוברות כבאות והצלה)

גורם בשירות הכבאות מסר כי לפי הערכה ראשונית, מקור השריפה היה במיכל דלק סולר שהיה ממוקם בסמוך למבנה תלמוד התורה ולמוסדות חינוך נוספים באזור. הגורם ציין: "זה אירוע שהיה יכול להיות הרבה יותר חמור, אך נמתין לממצאים הסופיים של חוקר הדליקות שיקבע את נסיבות השריפה". בקרב הציבור החרדי בעיר שררה בהלה רבה עם התפשטות הידיעה, אך ההקלה הייתה גדולה עם הבשורה כי כלל התלמידים יצאו בשלום.

השריפה בנדבורנה (צילום: דוברות כבאות והצלה)
בני ברקשריפותכיבוי אשנדבורנה

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