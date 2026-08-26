אירוע מצער התרחש הערב (יום רביעי) בשכונת קריית ויז'ניץ בחיפה, כאשר ילדה כבת ארבע שנים נפלה מגובה משמעותי של כשלושה מטרים ברחוב מקור ברוך, ונחבלה בראשה. מצבה הוגדר כבינוני.

בעקבות קריאת החירום הוזעקו לזירה צוותי איחוד הצלה, שהעניקו לילדה טיפול רפואי במקום. הטיפול כלל חבישות וקיבוע, ולאחר מכן פונתה הילדה באמבולנס לבית החולים בני ציון בחיפה להמשך טיפול.

יחיאל טשינגל, חובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה, מסר: "סיפרו לי בזירה כי היא נפלה מגובה של כ־3 מטרים ובעקבות כך נחבלה בראשה. הענקתי לה בסיוע חובשים נוספים טיפול רפואי שכלל חבישות וקיבועים".

הילדה הועברה לבית החולים כשמצבה מוגדר בינוני. נסיבות הנפילה המדויקות טרם הובהרו בשלב זה.