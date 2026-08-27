בית הדין הצדק של העדה החרדית בירושלים תובע ת"ו פרסם מכתב קריאה נחרץ לקראת יום ראשון הקרוב, י"ז באלול תשפ"ה (פרשת נצבים-וילך), מועד בו אמורים צעירים חרדים להתייצב בלשכות הגיוס בעקבות צווי זימון שנשלחו אליהם. המכתב, שכותרתו "בחורי הלכו בשבי", מבטא מחאה עזה ומפרט קריאה כפולה: הן לציבור החרדים לצאת ולהפגין מול לשכות הגיוס, והן לפעול בהסברה ובשכנוע כלפי הבחורים עצמם שלא להיענות לזימון.

בחוגים הקרובים לעדה החרדית מעריכים כי ביום ראשון הקרוב צפויות להתקיים הפגנות ומחאות נרחבות בסביבת לשכת הגיוס בירושלים.

נוסח המכתב המלא של בית הדין הצדק:

"מפי העסקנים הי"ו נודע לנו כי ליום ראשון נצו"י י"ז אלול הבעל"ט, הועידו רשעי ישראל ליום גיוס כללי רח"ל לבחורים חרדים שומרי תורה ומצוות, בו נקראו בחורים רבים לצורך גיוסם לצבא הציוני היל"ת.

והנה אין כוחנו אלא בפה לזעוק ולהתריע, וכמו בעבר קוראים אנו אל ציבור החרדים לדבר ה' אברכים אשר ביכולתם להשתתף במחאות ולפעול כדת של תורה, וכן לפעול ע"מ לשכנע בחורים לבל תמוט רגלם ולא יפילו את עצמם אל מקום אשר כל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים ח"ו.

ובזכות עמידתנו על משמר חומות היהדות, נזכה לכתיבה וחתימה טובה ולקיום יעוד תפלותינו בימי הרצון הבעל"ט, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ ותמלוך אתה הוא ה' לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך וגו', בביאת גוא"צ בב"א."