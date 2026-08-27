עיריית בני ברק מבהירה את עמדתה בעניין מתכונת העסקת הסייעות בגני הילדים, ומודיעה כי התכנית שנבחנה לשינוי במודל העסקת הסייעות במסגרות המופעלות על ידי רשתות וארגונים שונים הוקפאה בשלב זה.

בהודעה רשמית שנמסרה מהעירייה בתגובה לכתבה ב'בבלי', כי בטחונם ורווחתם של כל ילד וילדה, ובמיוחד תלמידים המתמודדים עם אלרגיות מסוכנות, עומדים בראש מעיין העדיפויות של העירייה וזוכים לטיפול קפדני ומדוקדק.

בנוגע לילדים הסובלים מאלרגיות, נמסר מהעירייה כי בהתאם להנחיות שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לפני כשנתיים, החל תהליך לשילוב הפיקוח והאחריות הרפואית בידי תומכות החינוך הקבועות בגנים. התהליך יושם בהדרגה במוסדות החינוך, והעירייה ביקשה להמשיך ולהרחיב אותו.

לדברי העירייה, המודל שתוכנן נועד להעניק מענה בטיחותי ורציף יותר. תומכות החינוך הקבועות נמצאות בגן כבר משעה 7:30 בבוקר, מכירות היטב את שגרת היום ואת הילדות בגן, ונוכחות במקום גם בשעות שבהן הילדים מביאים מזון מהבית.

התכנית כללה הכשרה מקצועית ייעודית ותוספת שכר עבור קבלת האחריות, כאשר העירייה טענה כי שילוב האחריות בידי הצוות הקבוע מאפשר פיקוח הדוק ורציף יותר.

הבהרה חשובה: מה לגבי הסייעות הצמודות והרפואיות

העירייה מבקשת להבהיר נקודה מרכזית בעקבות הסערה שהתעוררה: בכל הנוגע לסייעות הצמודות והסייעות הרפואיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות החינוך השונים, לא יחול כל שינוי.

על פי ההבהרה, סייעות אלה ימשיכו בעבודתן במתכונת הרגילה, כך שהשינוי שנבחן אינו נוגע כלל למערך הסייעות הצמודות והרפואיות במוסדות החינוך.

מאחורי הקלעים: המהלך שנבחן מול הרשתות והעמותות

במקביל, העירייה מתייחסת לסוגיית הסייעות הפועלות במסגרות המופעלות על ידי רשתות חינוך וארגונים שונים.

מהעירייה נמסר כי במסגרת הדיונים נבחנה אפשרות להסדיר את מודל ההעסקה בהתאם למקובל ברשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ. על פי המודל שנבחן, הארגונים המפעילים את הגנים יעסיקו את הסייעות באמצעות התקציבים המיועדים לכך ממשרד החינוך, במקום שהעירייה תישא בהעסקה הישירה.

אולם בעקבות הרגישות סביב הנושא ומתוך התחשבות בעובדות, נמסר מהעירייה כי הוחלט להקפיא את המהלך נכון לעתה.

בעירייה מדגישים כי אין מדובר בשינוי שנכנס כעת לתוקף, וכי המטרה היא לאפשר פתיחת שנת לימודים בטוחה, מקצועית ושקטה, תוך שמירה על המענה הנדרש לתלמידים.

ההודעה מגיעה לאחר שעלתה התנגדות מצד ההסתדרות וועד עובדי עיריית בני ברק לאפשרות שינוי מתכונת העסקת הסייעות, לצד חששות שעלו בקרב הורים ועובדות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בעירייה מבקשים להבהיר כי הנושא עדיין נמצא בבחינה, אך נכון לעכשיו המהלך להעסקת הסייעות באמצעות הארגונים מוקפא, והסייעות הצמודות והרפואיות ממשיכות לפעול במתכונת שבה עבדו עד היום.