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פסק הלכה חסר תקדים

בד"ץ לונדון אסר פתיחת סמינרים עד שיבוץ כל התלמידות – והצליח

חברי בית הדין של 'התאחדות קהילות החרדים' בלונדון הוציאו פסק הלכה האוסר פתיחת הסמינרים כל עוד נותרה בת אחת ללא מסגרת • בערב שבת האחרון הושלם שיבוצן של כל עשרים הבנות שנותרו בבית • בציבור החרדי מברכים על הצעד ומקווים שיאומץ גם במקומות נוספים

רחובות לונדון (צילום: אברומי בלום)

בערב שבת האחרון הסתיימה בהצלחה סאגה שהעסיקה בשבועות האחרונים את הציבור החרדי בבריטניה, כאשר כל עשרים הבנות שנותרו ללא מסגרת לימודים שובצו בסמינרים. הפתרון הושג בעקבות צעד נחרץ שנקטו חברי בית הדין של 'התאחדות קהילות החרדים' בלונדון, שהוציאו פסק הלכה האוסר על כל הסמינרים בעיר לפתוח את שעריהם כל עוד נותרה אפילו תלמידה אחת מחוץ למערכת.

רבני בית הדין שלחו תחילה, לפני כחודש, מכתב אזהרה למנהלי הסמינרים. כשהבעיה לא נפתרה, הם הודיעו בשבוע שעבר באופן רשמי כי אף סמינר לא יורשה לפתוח בתחילת הזמן. ההנחיה התקיפה עוררה דחיפות רבה בקהילה והובילה למאמצים נמרצים מאחורי הקלעים למציאת פתרון. ביום שישי, לאחר שכל הבנות שובצו, שלחו חברי בית הדין מכתב ובו הודיעו כי הסמינרים רשאים לפתוח כמתוכנן, תוך ברכה על הפתרון המלא.

מכתב רבני לונדון

הצעד הנחרץ של רבני לונדון זוכה לשבחים רבים בקרב הציבור החרדי. במקומות רבים נאלצות בנות להישאר בבית בתחילת השנה בשל מחסור במקומות או בשל היעדר קשרים, אך רבני בריטניה הוכיחו כי אפשר לפעול בנחישות למען כל נפש מישראל. בקהילות רבות מקווים כי הדרך המבורכת שננקטה בלונדון תשמש מודל גם לקהילות אחרות ברחבי העולם, ותסייע לשים קץ לתופעה הכואבת של בנות הנותרות ללא מסגרת לימודים מתאימה.

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