בערב שבת האחרון הסתיימה בהצלחה סאגה שהעסיקה בשבועות האחרונים את הציבור החרדי בבריטניה, כאשר כל עשרים הבנות שנותרו ללא מסגרת לימודים שובצו בסמינרים. הפתרון הושג בעקבות צעד נחרץ שנקטו חברי בית הדין של 'התאחדות קהילות החרדים' בלונדון, שהוציאו פסק הלכה האוסר על כל הסמינרים בעיר לפתוח את שעריהם כל עוד נותרה אפילו תלמידה אחת מחוץ למערכת.

רבני בית הדין שלחו תחילה, לפני כחודש, מכתב אזהרה למנהלי הסמינרים. כשהבעיה לא נפתרה, הם הודיעו בשבוע שעבר באופן רשמי כי אף סמינר לא יורשה לפתוח בתחילת הזמן. ההנחיה התקיפה עוררה דחיפות רבה בקהילה והובילה למאמצים נמרצים מאחורי הקלעים למציאת פתרון. ביום שישי, לאחר שכל הבנות שובצו, שלחו חברי בית הדין מכתב ובו הודיעו כי הסמינרים רשאים לפתוח כמתוכנן, תוך ברכה על הפתרון המלא.