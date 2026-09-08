ברכת פוסק הדור למיזם "כלא 1,000": מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א מברך את המצטרפים

חיזוק משמעותי למיזם "כלא 1,000": פוסק הדור מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א קיבל לידיו את פרטי המיזם, בירך את העוסקים בו ואת כלל המצטרפים, והביע את ברכתו להצלחת היוזמה.

בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות וההכנה לקראת השנה החדשה, מקבלת ברכתו של מרן פוסק הדור משמעות מיוחדת, כאשר בדבריו חיזק את העושים למען בני התורה ובירך את המשתתפים שיזכו לשנה טובה ומבורכת.

מיזם "כלא 1,000", שזוכה לתמיכתם של גדולי ישראל, נועד להעניק סיוע של 1,000 שקלים לכל יום מעצר לבני תורה שנעצרו בעקבות לימוד התורה, ולהעניק להם ולמשפחותיהם מעטפת של תמיכה בשעת קושי.

המיזם מבוסס על מודל של קרנות ערבות הדדית, כאשר ציבור החברים משתתף במימון הקופה, ובמקרה של מעצר מתחלק הנטל בין כלל המצטרפים. מטרת היוזמה היא להעניק ביטחון כלכלי למשפחות, לסייע בהוצאות הנלוות וליצור תחושת אחריות קהילתית רחבה.

לצורך ניהול המיזם הוקמה ועדת פיקוח תורנית המורכבת מגדולי הדיינים והפוסקים, אשר מלווה את פעילות הקופה ומכריעה בכל השאלות ההלכתיות והמעשיות הנוגעות להפעלתה.

הצטרפותו של מרן פוסק הדור לברכות המיזם מצטרפת לברכותיהם של גדולי ישראל נוספים, ומעניקה חיזוק משמעותי ליוזמה שנמצאת בימים אלו בתנופת הצטרפות רחבה בקהילות ברחבי הארץ.

בקרב העוסקים במיזם מציינים כי דברי ברכתו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, הנאמרים בתקופה כה משמעותית של ערב השנה החדשה, מהווים חיזוק גדול לכלל המשתתפים ולכל מי שנרתם לעמוד לימין בני התורה הנרדפים בעוון לימוד התורה.