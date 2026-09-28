בבלי
הבהרה חדה

יו"ר יהדות התורה: אין ממשלה בלי הסדר גיוס

יו"ר יהדות התורה דוחה פרסומים על תמיכה בממשלת איזנקוט • "אין לנו רצון להפיל או להכתיר מאן דהוא" • ההצהרה שמסבכת את כל התרחישים הקואליציוניים

ח"כ יעקב אשר (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

על רקע דיווחים סוערים בימים האחרונים על התלבטות בחסידות גור בנוגע לתמיכה אפשרית בממשלה בראשות גדי איזנקוט, יצא יו"ר יהדות התורה בהבהרה חדה שמטרתה לסגור את הדיון: יהדות התורה לא תתמוך בשום ממשלה ללא הסדרת מעמדם של לומדי התורה.

"ליהדות התורה אין רצון להפיל או להכתיר מאן דהוא ואנו לא פועלים מנקמות או אינטרסים אחרים", הבהיר אשר בנחרצות. דבריו נועדו לדחות את הפרסומים לפיהם גור עשויה למנוע תמיכה מממשלה בראשות איזנקוט מתוך שיקולים אישיים או פוליטיים.

לדברי יו"ר יהדות התורה, המצפן היחיד שמנחה את המפלגה הוא הוראת גדולי ישראל: "הדבר היחיד שמנחה אותנו זו הוראת גדולי ישראל, לפיה יהדות התורה על כל מרכיביה לא תתמוך ולא תיכנס לאף ממשלה ללא הסדרת מעמדם של לומדי התורה".

ההצהרה מגיעה לאחר שפורסמו דיווחים לפיהם גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו כי ח"כ יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט אלא ימנע. הדיווח עורר גל ספקולציות על "שבירת הגוש" עם נתניהו והכעס הגדול על ראש הממשלה.

גולדקנופף עצמו הגיב לדיווח וציין כי "אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי ללא הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס ללא סנקציות וללא יעדים".

(צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)
יעקב אשרגדי איזנקוטיהדות התורהקואליציהגיוס בני ישיבות

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