ראש העיר שמואל גרינברג ( צילום: דוברות בית שמש )

בשורה משמעותית לתושבי בית שמש: עיריית בית שמש, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון חתמו על "הסכם מאיץ תחבורה" אסטרטגי שצפוי לשנות את פני התחבורה הציבורית בעיר. ראש העיר שמואל גרינברג ושרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב חתמו על ההסכם הרב-שנתי, שמבוסס על החלטת ממשלה 986 ומציג מודל מימון חדשני.

ההסכם, שנחתם בימים אלה, כולל תוכנית עבודה מקיפה להאצת ביצועם של פרויקטי תשתית נרחבים ברחבי העיר. מדובר בשינוי יסודי במודל התקצוב: משרד התחבורה יממן באופן ישיר ומלא את שלבי התכנון והביצוע של הפרויקטים, בעוד העירייה תהיה זכאית לתמריץ כספי מיוחד בגובה של עד 10% מעלות הפרויקטים - בתנאי שתעמוד בלוחות הזמנים וביעדי הביצוע. עשרות קילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית התוכנית כוללת רשימה מרשימה של פרויקטים שיוקמו בהדרגה עד שנת 2040. במסגרת ההסכם אושרו לתכנון ולביצוע מיידי תשעה נתיבי העדפה לאוטובוסים (נת"צים) באורך כולל של כ-28 קילומטרים. בנוסף, אושרו לתכנון ארבעה נתיבים נוספים באורך כולל של כ-9.2 קילומטרים, שיוקמו בשלבים מאוחרים יותר. שכונת א-טור בירושלים: 16 נשים פונו לבית החולים בחשד להרעלה משה כץ | 17:01 מעבר לנתיבי התחבורה הציבורית, התוכנית כוללת הקמת 19 מתקני תשתית לתחבורה ציבורית - בהם מסופים, חניוני לילה ומתקנים תפעוליים נוספים. המתקנים יוקמו בהדרגה לאורך השנים הקרובות, במטרה ליצור מערך תחבורתי משולב ויעיל שישרת את כלל אזורי העיר. כחלק מהשקעה ברווחת הנוסע, תוקם תשתית של כ-4 קילומטרים של שבילי אופניים ורכיבה חדשים. בנוסף, יותקנו 75 סככות חדשות בתחנות האוטובוס ברחבי העיר, ו-20 לוחות מידע דיגיטליים (שילוט אלקטרוני בזמן אמת) שיספקו לנוסעים מידע מדויק על זמני הגעת האוטובוסים - כל אלה עד לסוף שנת 2026.

תחנת אוטובוסים מרכזית, אילוסטרציה ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מערך אכיפה טכנולוגי מתקדם

במקביל להקמת נתיבי התחבורה הציבורית, יוקם מערך אכיפה טכנולוגי מתקדם שנועד למנוע נסיעת כלי רכב פרטיים בנתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית. המערך ימומן ברובו - 85% - על ידי חברת נתיבי איילון, כאשר העירייה תשלים את 15% הנותרים.

בהיבט כלכלי מעניין, נקבע כי כלל ההכנסות שיופקו מפעילות האכיפה הטכנולוגית יוקצו ישירות לתחזוקת נתיבי התחבורה הציבורית והתשתיות הנלוות בעיר. כך, המערך צפוי לממן את עצמו ואף לתרום לשיפור מתמיד של התשתיות.

"עיר של המחר" - דברי השרים וראש העיר

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, הדגישה את חשיבות ההסכם: "בית שמש היא אחת הערים המתפתחות והצומחות ביותר בישראל, ולכן היא זקוקה למערכת תחבורה מודרנית, יעילה ונגישה שתדע לתת מענה לצרכים של היום ושל המחר. הסכם המאיץ שנחתם היום הוא מהסכמי התחבורה המשמעותיים ביותר שנחתמו בעיר".

ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, ציין: "הסכם המאיץ הוא בשורה משמעותית לתושבי בית שמש ולפיתוחה העתידי של העיר. בית שמש ממשיכה לצמוח בקצב מהיר, וההשקעה בתשתיות תחבורה ציבורית מתקדמות היא תנאי הכרחי לשמירה על איכות החיים, הנגישות והחיבור בין כלל שכונות העיר". גרינברג הודה לשרת התחבורה מירי רגב, למנכ"ל משרד התחבורה ולחברת נתיבי איילון על השותפות.

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הסביר את החזון המקיף: "חזון 'מחברים את ישראל' של השרה רגב אינו מסתכם רק בחיבור בין ערים, אלא גם בחיבור בתוך הערים עצמן - בין שכונות למוקדי תעסוקה, בין מוסדות חינוך למרכזי מסחר ובין התושבים להזדמנויות. בבית שמש אנו מיישמים הלכה למעשה את מדיניות היפוך פירמידת התחבורה, שבה התחבורה הציבורית, הולכי הרגל ורוכבי האופניים נמצאים בראש סדר העדיפויות".

ההסכם החדש בבית שמש מהווה דוגמה לשיתוף פעולה פורה בין הרשות המקומית למשרד התחבורה, ומצטרף למהלכים נוספים שמקדמת השרה רגב בתחום התחבורה הציבורית ברחבי הארץ. התושבים בבית שמש צפויים לחוות בשנים הקרובות שיפור משמעותי במערך התחבורה הציבורית, שיתרום לאיכות החיים ולנגישות בעיר המתפתחת במהירות.