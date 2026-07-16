תמונה מבהילה עולה מסקר ענק וראשון מסוגו שערך ארגון "קו ישיר" לאורך החודשים האחרונים בשיתוף המינהלים הקהילתיים וארגונים ציבוריים: 83% מנוסעי התחבורה הציבורית בירושלים מדווחים על שירות גרוע. בסקר, שבו השתתפו 2,387 משיבים, מתגלה כשל מערכתי חמור שמשרד התחבורה והחברות המפעילות לא היו מודעים לו עד כה.

הנתונים מציבים תמרור אזהרה חמור: 40.8% מהמשיבים העניקו לשירות את הציון הנמוך ביותר - 1 מתוך 5. רק 4.4% מהנוסעים סבורים שהשירות ראוי לציון המרבי. מדובר בכשל שמשקף את המציאות היומיומית של אלפי משפחות חרדיות בבירה, שנאלצות להתמודד עם איחורים, ביטולי נסיעות ודילוגים על תחנות.

רמות, רוממה ורמת שלמה בראש מדד הסבל

הפילוח הגאוגרפי של הסקר מציב את השכונות החרדיות הגדולות בראש "מדד הסבל": שכונת רמות מובילה עם 81.44% של בלתי מרוצים, מיד אחריה רוממה עם 80.76%, ובמקום השלישי רמת שלמה עם 80.05% בלתי מרוצים. שכונות נוספות שחצו את רף ה-70% של חוסר שביעות רצון הן הגבעה הצרפתית, מרכז העיר, קריית יובל, מעלות דפנה-רמת אשכול-סנהדריה, נווה יעקב ופסגת זאב.

"לצאת מהבית ברמות זה פשוט הימור", משתף משה, אברך ואב למשפחה בשכונה. "האוטובוסים פשוט לא מגיעים, ואתה מוצא את עצמך עומד שעה ארוכה בתחנה עם ילדים קטנים. זה פוגע לנו בשגרת היום-יום בצורה אנושה".

אפילו בשכונות שנחשבות ל"מרוצות" יותר, כמו בית וגן והר נוף, כשני שלישים מהמשיבים אינם מרוצים מהשירות. הנתונים מצביעים על משבר כלל-עירוני שאינו מוגבל לשכונה או לאזור ספציפי.

לוחות זמנים שאינם שווים את הנייר שעליו הם כתובים

59% מהמשיבים העניקו ציונים נמוכים לעמידה בלוחות הזמנים, כאשר למעלה משליש מהם - 37.13% - העניקו לקטגוריה זו את הציון 1. השכונות הסובלות ביותר מאי-עמידה בזמנים הן רמת שלמה, רמות ורוממה. מנגד, בית וגן הציגה את הנתון הטוב ביותר, אף שגם בה כמעט מחצית מהמשיבים דיווחו על ציון נמוך.

הבעיה אינה מסתכמת באיחורים בלבד: 44% מהמשיבים דיווחו על אוטובוסים שחלפו על פניהם בלי לעצור. השכונה המובילה לרעה היא פסגת זאב עם 50% של אי-עצירה, ואחריה רמת שלמה וקריית יובל. תופעה זו הופכת את הנסיעה בתחבורה הציבורית להימור כפול: גם אם האוטובוס מגיע, אין ודאות שהוא יעצור.