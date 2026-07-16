תמונה מבהילה עולה מסקר ענק וראשון מסוגו שערך ארגון "קו ישיר" לאורך החודשים האחרונים בשיתוף המינהלים הקהילתיים וארגונים ציבוריים: 83% מנוסעי התחבורה הציבורית בירושלים מדווחים על שירות גרוע. בסקר, שבו השתתפו 2,387 משיבים, מתגלה כשל מערכתי חמור שמשרד התחבורה והחברות המפעילות לא היו מודעים לו עד כה.
הנתונים מציבים תמרור אזהרה חמור: 40.8% מהמשיבים העניקו לשירות את הציון הנמוך ביותר - 1 מתוך 5. רק 4.4% מהנוסעים סבורים שהשירות ראוי לציון המרבי. מדובר בכשל שמשקף את המציאות היומיומית של אלפי משפחות חרדיות בבירה, שנאלצות להתמודד עם איחורים, ביטולי נסיעות ודילוגים על תחנות.
רמות, רוממה ורמת שלמה בראש מדד הסבל
הפילוח הגאוגרפי של הסקר מציב את השכונות החרדיות הגדולות בראש "מדד הסבל": שכונת רמות מובילה עם 81.44% של בלתי מרוצים, מיד אחריה רוממה עם 80.76%, ובמקום השלישי רמת שלמה עם 80.05% בלתי מרוצים. שכונות נוספות שחצו את רף ה-70% של חוסר שביעות רצון הן הגבעה הצרפתית, מרכז העיר, קריית יובל, מעלות דפנה-רמת אשכול-סנהדריה, נווה יעקב ופסגת זאב.
"לצאת מהבית ברמות זה פשוט הימור", משתף משה, אברך ואב למשפחה בשכונה. "האוטובוסים פשוט לא מגיעים, ואתה מוצא את עצמך עומד שעה ארוכה בתחנה עם ילדים קטנים. זה פוגע לנו בשגרת היום-יום בצורה אנושה".
אפילו בשכונות שנחשבות ל"מרוצות" יותר, כמו בית וגן והר נוף, כשני שלישים מהמשיבים אינם מרוצים מהשירות. הנתונים מצביעים על משבר כלל-עירוני שאינו מוגבל לשכונה או לאזור ספציפי.
לוחות זמנים שאינם שווים את הנייר שעליו הם כתובים
59% מהמשיבים העניקו ציונים נמוכים לעמידה בלוחות הזמנים, כאשר למעלה משליש מהם - 37.13% - העניקו לקטגוריה זו את הציון 1. השכונות הסובלות ביותר מאי-עמידה בזמנים הן רמת שלמה, רמות ורוממה. מנגד, בית וגן הציגה את הנתון הטוב ביותר, אף שגם בה כמעט מחצית מהמשיבים דיווחו על ציון נמוך.
הבעיה אינה מסתכמת באיחורים בלבד: 44% מהמשיבים דיווחו על אוטובוסים שחלפו על פניהם בלי לעצור. השכונה המובילה לרעה היא פסגת זאב עם 50% של אי-עצירה, ואחריה רמת שלמה וקריית יובל. תופעה זו הופכת את הנסיעה בתחבורה הציבורית להימור כפול: גם אם האוטובוס מגיע, אין ודאות שהוא יעצור.
חברת אקסטרה בתחתית הדירוג
השוואת המפעילות השונות חושפת פערים דרמטיים: חברת אקסטרה מובילה בציון השלילי עם 84.2% מהמשיבים שנסעו בקוויה שהגדירו את השירות כבלתי מספק. 67% מהם העניקו לה את הציון הנמוך ביותר - 1 מתוך 5. רק 1.1% העניקו לה את הציון הגבוה ביותר.
חברות אגד וסופרבוס הציגו נתונים טובים יותר, אך עדיין מדאיגים: שיעור הבלתי מרוצים עמד על 47.9% באגד ועל 45.3% בסופרבוס. הנתונים מצביעים על כך שהבעיה אינה מוגבלת למפעיל אחד, אלא משקפת כשל מערכתי רחב יותר.
57% מהמשיבים דיווחו על חוסר שביעות רצון מהתנהגות הנהגים, כולל נהיגה פראית ויחס עוין. מרכז העיר, רמות ורמת שלמה קיבלו את הציונים הנמוכים ביותר בתחום זה, בעוד גבעת שאול וקריית משה הציגו נתונים טובים יחסית.
הכשל שמנע מהנתונים להגיע למשרד התחבורה
עד היום, רוב מנגנוני הדיווח והגשת התלונות של משרד התחבורה והמפעילות התבססו על אפליקציות, אתרי אינטרנט וכלים דיגיטליים שאינם נגישים לציבור החרדי המשתמש ב"טלפונים כשרים". כתוצאה מכך, אלפי כשלים בתחבורה הציבורית בשכונות החרדיות כלל לא תועדו ולא הגיעו לידיעת גורמי הפיקוח.
כדי לפתור את הכשל הזה בדיוק, הוקם ארגון "קו ישיר" - המאפשר לנוסעים לדווח טלפונית על כל תקלה, איחור או דילוג בזמן אמת, ומעביר את הנתונים בצורה מרוכזת ומקצועית ישירות לשולחן מקבלי ההחלטות. הסקר הנוכחי הוא פרי הפעילות הזו, והוא חושף לראשונה את המימד האמיתי של המשבר.
למרות המצב המייאש, הציבור עדיין שומר על אופטימיות: 63.8% מהמשיבים מאמינים כי ניתן לשפר את התחבורה הציבורית בירושלים, ורק 20.1% השיבו כי אינם מאמינים בכך. הנוסעים מצפים לראות שיפור מיידי באמצעות תוספת נהגים, עמידה בלוחות הזמנים ואכיפה נוקשה של משרד התחבורה מול החברות המתרשלות.
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