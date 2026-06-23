כוחות הביטחון פיזרו מפגינים והשיבו את הסדר

לאחר שעות של מחאה ציבורית באזור צומת בר אילן בירושלים, כוחות משטרת מחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב השתלטו על מתחם עבודות הרכבת הקלה, והשיבו את הסדר הציבורי על כנו. הפעולה המשטרתית הגיעה לאחר שעשרות מוחים חסמו את גישת העובדים למתחם, במטרה לשבש את עבודות התשתית המורכבות.
הדרמה החלה כאשר קבוצת מפגינים התמקמה בכניסה למתחם העבודות, תוך שהם מונעים מהעובדים להיכנס לאתר ולהמשיך בעבודות הסלילה. כוחות המשטרה, שנערכו מראש לתרחיש זה, פעלו במהירות להרחקת המוחים מהשטח, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות כדי להבטיח שהעבודות יוכלו להימשך.
המתיחות סביב תוואי הרכבת הקלה בציר בר אילן אינה חדשה. כפי שדיווחנו בעבר, מדובר באחת המערכות הממושכות והסוערות ביותר שידעה הבירה בשנים האחרונות. הרבנים המובילים את המאבק מסבירים כי מעבר של הרכבת הקלה בלב השכונות החרדיות צפוי לשנות את צביון האזור ולהביא איתו זרימה של קהל שאינו תואם את רוח השכונה.
במהלך האירועים שהתרחשו, בלשי תחנת לב הבירה עצרו שני חשודים "בשעת מעשה" בחשד שגרמו נזק למתחם העבודות של הרכבת הקלה באזור. במשטרה טענו כי חלק מהמשתתפים נקטו באלימות וגרמו נזק לתשתיות ציבוריות, לצד שיבוש של עורקי תנועה מרכזיים בעיר. השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.
מדוברות המשטרה נטען כי הכוחות ממשיכים לשהות בנקודה גם בשעה זו כדי לשמור על השקט. "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בעבודות התשתית" תדרכו גורמי הביטחון. לאחר פעילות הכוחות, נהדף חלק גדול מהמפגינים אל המדרכות, וכלל הצירים שנחסמו נפתחו מחדש לתנועת כלי רכב.
נכון לשעה זו, כלל הצירים באזור פתוחים לתנועה סדירה, והעבודות במתחם הרכבת הקלה ממשיכות כסדרן.
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