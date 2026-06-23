כוחות הביטחון פיזרו מפגינים והשיבו את הסדר

עימותים בבר אילן ( צילום: קובי ישראל )

לאחר שעות של מחאה ציבורית באזור צומת בר אילן בירושלים, כוחות משטרת מחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב השתלטו על מתחם עבודות הרכבת הקלה, והשיבו את הסדר הציבורי על כנו. הפעולה המשטרתית הגיעה לאחר שעשרות מוחים חסמו את גישת העובדים למתחם, במטרה לשבש את עבודות התשתית המורכבות.

הדרמה החלה כאשר קבוצת מפגינים התמקמה בכניסה למתחם העבודות, תוך שהם מונעים מהעובדים להיכנס לאתר ולהמשיך בעבודות הסלילה. כוחות המשטרה, שנערכו מראש לתרחיש זה, פעלו במהירות להרחקת המוחים מהשטח, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות כדי להבטיח שהעבודות יוכלו להימשך.

עימותים בבר אילן ( צילום: קובי ישראל )