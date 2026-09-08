אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו ( צילום: רשתות חברתיות )

המתיחות בין סעודיה לבין המורדים החות'ים בתימן התפוצצה מחדש הלילה, כאשר מתקפה רחבת היקף פקדה את דרום הממלכה וכללה פגיעות באתרים אזרחיים וכלכליים ובמתקני אנרגיה. על פי הודעת הקואליציה הסעודית, לפחות 73 בני אדם נפצעו במתקפות, ביניהם נשים וילדים.

האזורים שספגו את המתקפה כוללים את הערים אבהא, ח'מיס מושייט, ג'יזאן ונג'ראן – כולן ממוקמות בדרום סעודיה, בסמוך לגבול עם תימן. דובר הקואליציה הסעודית, הגנרל תורכי אל־מאלכי, הגדיר את המתקפה כ"הסלמה מסוכנת" והאשים את החות'ים בפגיעה מכוונת בתשתיות אזרחיות וכלכליות.

אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו - צילום: רשתות חברתיות אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

אחד המוקדים המרכזיים של המתקפה היה באזור ג'יזאן, שם הותקפה תשתית אנרגיה של חברת Saudi Aramco. משרד האנרגיה הסעודי מסר כי מספר מתקני אנרגיה בדרום המדינה נפגעו, וכי צוותי חירום וכיבוי אש הוזעקו למקום בעקבות שריפות שפרצו במתקנים. בחלק מהאתרים הופסקו הפעולות באופן זמני על מנת לאפשר טיפול בנזק ובשריפות. במרחק נגיעה מישראל: מטוסי ענק סיניים בתמרון מדאיג יהודה פנחסי | 25.08.26 מתקני ארמקו בג'יזאן נושאים משמעות מיוחדת במערכה. בית הזיקוק של החברה באזור מסוגל לעבד כ־400 אלף חביות נפט ביום, והאזור כבר שימש בעבר כמטרה למתקפות מצד החות'ים.

אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו - צילום: רשתות חברתיות אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

במקביל דווח על מתקפות באזור אבהא וח'מיס מושייט, הסמוכות לבסיס חיל האוויר המלך ח'אלד ולנמל התעופה של אבהא. דיווחים ראשוניים ברשתות ובכלי תקשורת באזור טענו כי בין המטרות היו גם בסיס חיל האוויר ונמל התעופה, אולם הפרטים המדויקים לגבי כל אחת מהמטרות טרם קיבלו אישור מלא ממקורות סעודיים רשמיים.

היקף המתקפה עדיין מתברר. החות'ים השתמשו בתקופה האחרונה בשילוב של טילים וכטב"מים נגד מטרות סעודיות, ובכך ניסו להרחיב את הלחץ הצבאי מעבר לגבולות תימן. ריאד, מצדה, מאשימה את הארגון בפגיעה מכוונת באזרחים ובתשתיות לאומיות.

מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי - צילום: רשתות חברתיות מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:53

דובר הקואליציה הסעודית הודיע כי ינקטו "כל האמצעים המבצעיים הנדרשים" כדי להתמודד עם האיום ולפעול נגד מקורות הירי. בכך מאותתת ריאד כי מבחינתה המתקפה הנוכחית אינה אירוע נקודתי, אלא שינוי משמעותי ברמת העימות.

לצד ההתפתחויות הצבאיות, יש משמעות מיוחדת לברית ההגנה החדשה של סעודיה. רק בחודש שעבר חתמו סעודיה, טורקיה ופקיסטן על הסכם הגנה הדדי, שלפיו מתקפה על אחת המדינות תיחשב למתקפה על שלושתן. ההסכם מכונה "ברית ההגנה של מכה", והוא מעניק לאירוע הנוכחי ממד אסטרטגי רחב יותר – אף שבשלב זה אין דיווח מאומת שטורקיה או פקיסטן הצטרפו צבאית למערכה בעקבות המתקפה.