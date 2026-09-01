לפני כשבוע התרחש אירוע משמעותי במרחב הימי של המזרח התיכון, כאשר כוחות "ההתנגדות הלאומית" בתימן פרסמו תיעוד ממועצת הביטחון הימית המתעד יירוט ותפיסה של סירת הברחה. הסירה נמצאה עמוסה ברכיבים אלקטרוניים רגישים המיועדים לייצור אמצעי לחימה.

המבצע, שבוצע על בסיס מידע מודיעיני, חושף את רשת ההברחות הימית שבאמצעותה מעבירה איראן, דרך משמרות המהפכה, ציוד טכנולוגי למיליציות החות'יות בתימן. רשת זו מהווה איום ממשי על חופש השיט הבינלאומי ועל הביטחון האזורי, לרבות ביטחונה של מדינת ישראל.

דובר הכוחות התימניים, סאדיק דוויד, פרסם סרטון והודעות רשמיות המציגים את תכולת הסירה שנתפסה. בין הרכיבים שהתגלו נמצאו חלקים מרכזיים המשמשים לייצור כטב"מים תוקפים ומתאבדים, וכן מערכות דומות לסירות נפץ.

בין הציוד שנחשף: מערכות בקרה והנחיה המיועדות לניווט והיגוי מדויק של כלי טיס לעבר יעדים אסטרטגיים. כמו כן נמצאו מכשירי תקשורת ושליטה מרחוק, ובהם מכשירי קשר, טלפונים אלחוטיים, אנטנות וציוד מתקדם לשידור ועיבוד וידאו בזמן אמת - המאפשרים למפעיל לצפות בשטח עד לרגע הפגיעה. בנוסף התגלו רכיבים אלקטרוניים ייעודיים למערכות הזרקת דלק במנועים, המאריכים באופן משמעותי את טווח הטיסה של הכלים.

ניתוח מקצועי של הציוד שנתפס מעלה ממצא מדאיג: אין מדובר בטכנולוגיות צבאיות מתקדמות ויקרות, אלא ברכיבים מסחריים זמינים מסוג COTS (Commercial Off-The-Shelf). מדובר בחלקים אזרחיים הנרכשים בחופשיות בשוק עבור רחפנים חקלאיים, כלי טיס קלים ומרוצי FPV.

איראן מצליחה, באמצעות רשת מסועפת של חברות קש ברחבי העולם, לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות ולרכוש את החלקים ממדינות שונות, ובהן סין, גרמניה, יפן וארצות הברית. רכיבים אלה מורכבים בבתי מלאכה בתימן לכלי נשק קטלניים בעלות של אלפי דולרים בודדים - כאלה שמחייבים את צבאות המערב ואת צה"ל להפעיל מולם מיירטים בעלות של מיליוני דולרים.

המציאות הזו מציבה את ישראל בחזית ההתמודדות עם טרור אסימטרי המתבסס על הברחות ימיות שוטפות דרך נמלי האזור. הפגיעה בנתיבי השיט בים האדום, עליית דמי הביטוח והסטת מסלולי הספנות מהווים רק חלק מאסטרטגיה איראנית מורכבת, המחייבת ערנות מודיעינית גבוהה ושיתוף פעולה בינלאומי הדוק.

יצוין כי לפני מספר חודשים הבריחה איראן בטיסה חשאית מפקדים בכירים ממשמרות המהפכה וציוד צבאי מתקדם לתימן, במטרה לשפר את יכולות הטילים והכטב"מים של החות'ים. המבצע הנוכחי מלמד כי רשת ההברחות הימית פועלת במקביל לנתיבים האוויריים ומהווה איום מתמשך על הביטחון האזורי.

התפיסה האחרונה מצטרפת לשורת מבצעי סיכול הברחות שמבצעים כוחות ביטחון בזירות שונות, ומדגישה את החשיבות הקריטית של שמירה על נתיבי השיט והמעברים הימיים באזור.