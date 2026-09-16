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קו אדום

רחפן חות'י יורט סמוך למכה: העולם האסלאמי בזעם

מערכות ההגנה הסעודיות השמידו רחפן שהתקרב לעיר הקדושה • הקואליציה: החות'ים ניסו לפגוע במכה • ארגון שיתוף הפעולה האסלאמי גינה בחריפות

אירוע חריג התרחש בשמי סעודיה: מערכות ההגנה האווירית הסעודיות יירטו והשמידו רחפן מדרום למכה, לפני שהצליח לחדור למרחב האווירי האסור מעל העיר הקדושה. סעודיה מייחסת את שיגור הרחפן למורדים החות'ים מתימן, הנתמכים על ידי .

דובר הקואליציה הסעודית, האלוף טורקי אל מאלכי, מסר כי הרחפן יורט ביום שלישי, 15 בספטמבר, בשעה 18:50 בערב, מדרום למכה. לדבריו, ההגנה האווירית הצליחה להשמידו בטרם חצה את הגבול האווירי האסור שמעל העיר.

אל מאלכי הגדיר את האירוע כניסיון השני של החות'ים לפגוע במכה. הניסיון הקודם, לדבריו, התרחש ביולי 2017, כאשר שוגר טיל בליסטי לכיוון האזור. הפעם, כך נטען, מדובר ברחפן שהתקרב לעיר הקדושה, שבה נמצאים שניים מהאתרים הקדושים ביותר לאסלאם ואליה מגיעים מיליוני מוסלמים.

רחפן חות'י יורט סמוך למכה: העולם האסלאמי בזעם
רחפן חות'י יורט סמוך למכה: העולם האסלאמי בזעם| צילום: צילום: רשתות ערביות

בסעודיה הגיבו בחומרה רבה לאירוע. דובר הקואליציה הזהיר כי "ביטחונם של שני המקומות הקדושים והעולים לרגל הוא קו אדום", וכי סעודיה והקואליציה ינקטו צעדי הרתעה נגד החות'ים.

האירוע עורר תגובות גם בעולם המוסלמי. ארגון שיתוף הפעולה האסלאמי, המאגד 57 מדינות מוסלמיות, גינה את האירוע והביע תמיכה בסעודיה ובשמירה על המקומות.

אולם בצד החות'י דוחים את הגרסה הסעודית. דובר מטעם הארגון הכחיש כי מכה הייתה יעד הרחפן וטען כי ההאשמות הסעודיות אינן נכונות. לפיכך, בשלב זה, הטענה כי הייתה כוונה לפגוע במכה מיוחסת לגרסה הסעודית, בעוד החות'ים מכחישים אותה.

האירוע מגיע בתקופה של הסלמה חריפה באזור, כאשר החות'ים הגבירו לאחרונה את פעילותם נגד מטרות בסעודיה, על רקע התרחבות הלחימה בתימן והמתיחות האזורית. ניסיון הרחפן להתקרב למכה מוסיף ממד רגיש במיוחד לעימות, בשל מעמדה של העיר בלב העולם המוסלמי.

סעודיהאיראןתימןחות'יםמכה
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