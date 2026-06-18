חבר הכנסת משה אבוטבול (ש"ס) הגיש תלונה חריפה לנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, נגד השופט מיכאל קרשן מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. התלונה מתייחסת למתן החלטה שיפוטית לא דחופה שניתנה בעצם יום השבת, בעתירה מנהלית שהגיש חבר מועצת העיר אלעד נגד העירייה.

כפי שפורסם בכלי תקשורת שונים, השופט קרשן נתן החלטה במהלך השבת פרשת שלח, כ"א בסיוון תשפ"ו. על פי התיעוד ממערכת "נט המשפט" המצורף לתלונה, ההחלטה נשלחה לצדדים באמצעות המערכת ביום השבת בשעה 19:07, כשעה וחצי לפני צאת השבת באזור לוד.

"החלטה טכנית בלבד" - התגובה שלא שכנעה

בתלונה מפורטת שהגיש אבוטבול, הוא מדגיש כי העתירה עצמה עוסקת בסכסוך מנהלי בין חבר מועצת העיר יצחק חלה לבין עיריית אלעד, ואין בה כל דחיפות המצדיקה מתן החלטה במהלך השבת. "מדובר בעתירה מנהלית שעניינה טענות בדבר אופן התנהלותה של רשות מקומית. ההחלטה שניתנה אינה נמנית עם אותם מקרים חריגים ודחופים המאפשרים פעילות שיפוטית במהלך יום המנוחה", כתב אבוטבול.

הרשות השופטת הגיבה לפרסומים בטענה כי "מדובר בהחלטה טכנית בלבד בתיק, וייתכן שמחוסר תשומת לב של השופט ההחלטה ניתנה זמן קצר טרם צאת השבת". אולם אבוטבול דוחה הסבר זה בחריפות: "אם אכן ברובד הטכני עסקינן, נשגב מבינתי מדוע זה מהווה לדעת דוברות הרשות השופטת הסבר כלשהו לדברים, ובכלל מדוע לא ניתן היה להמתין עם ההחלטה עד צאת השבת, או לדחותה ליום המחרת".

הקשר למקרה קודם והחלטת הנציב

אבוטבול מפנה בתלונתו להחלטה קודמת של נציב תלונות הציבור על שופטים בנושא דומה, שבה נדרשו שופטי בג"ץ למתן החלטות במהלך השבת. באותה החלטה קבע הנציב כי פעילות שיפוטית במהלך השבת מחייבת קיומה של הצדקה ממשית וחריגה. "בעוד שבאותו מקרה טענו כב' שופטי ההרכב טעמים שונים לחשיבות יתירה ואף 'פיקוח נפש' (שנדחו ע"י כבודו), הרי שבמקרה שלפנינו לכל הדעות מדובר בהחלטה טכנית בלבד", כותב אבוטבול.

חבר הכנסת מדגיש את החשיבות העקרונית של הנושא: "מאחר שכבודו נתן החלטה בנושא זה, זמן קצר לפני האירוע נשוא תלונה זו, הרי שהסוגיה כבר זכתה לליבון עקרוני ומעמיק. לפיכך, קיים אינטרס ציבורי מיוחד לברר כיצד, חרף העקרונות שנקבעו באותה החלטה, ניתנה פעם נוספת החלטה שיפוטית שאינה דחופה במהלך השבת".

מעמד השבת במדינת ישראל

בתלונה מפורטת מדגיש אבוטבול את מעמדה המיוחד של השבת במדינת ישראל: "מדינת ישראל היא מדינת יהודית ודמוקרטית. השבת מהווה אחד מערכי היסוד המרכזיים של מדינת ישראל ושל העם היהודי, ומעמדה של השבת מעוגן בחוקי יסוד הלאום ואף זוכה להכרה במשפט הישראלי".

אבוטבול מפנה לתקנה 2(א) לתקנות סדרי דין (סעד מיידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה בבתי המשפט), הקובעות במפורש כי פעילות שיפוטית בימי מנוחה תוגבל למקרים חריגים בלבד, כגון פיקוח נפש, מעצרים דחופים או מניעת נזק בלתי הפיך שלא ניתן לדחות את פתרונו. "ככלל לאורך השנים מקפידות רשויות השלטון, ככלל, שלא לבצע פעולות שלטוניות שגרתיות שאינן חיוניות במהלך השבת, אלא במקרים קיצוניים של דחיפות וחיוניות", כותב.

דרישה לצעדים מונעים

בסיום התלונה מבקש אבוטבול מנציב תלונות הציבור "לברר את נסיבות המקרה, לבחון האם נפלה כאן התעלמות מכוונת או רשלנית מהחלטותיה הקודמות של הנציבות, ולנקוט בצעדים המתאימים על מנת למנוע הישנותם של מקרים מעין אלו בעתיד".

עותקים מהתלונה נשלחו גם לשר המשפטים יריב לוין ולחבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה. אבוטבול חתם על המכתב במילים: "בכבוד רב ובמחאה על ביזוי כבודה של השבת".