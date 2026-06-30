המתיחות בערד ממשיכה להסלים: בעקבות שיירת המחאה נגד גזירת הגיוס שיצאה גם מהעיר ערד, מתכננים גורמים חילוניים בעיר לערוך ביום חמישי הקרוב הפגנת מחאה מול הקהילה החרדית. לטענת המארגנים, הציבור החרדי גורם ל"אכיפה בררנית" ומשתלט על חלקים נרחבים במועצת העיר ובמרחב הציבורי.

מנגד, בחסידות גור דוחים את ההאשמות בתוקף ומבהירים כי המחאות מעולם לא כוונו לפגוע בשגרת החיים של התושבים. גורם בכיר בקהילה מכנה את המהלך המתוכנן "תהלוכת שנאה" ומדגיש: "מדובר בניסיון של מלבי שנאה להבעיר את העיר".

"להפעיל לחץ על חברי המועצה"

המארגנים החילוניים מתכננים לקיים צעדה ברחובה הראשי של ערד שתסתיים בעצרת מרכזית, המופנית נגד קהילת חסידי גור המתפתחת בעיר. אחד ממארגני האירוע התבטא כי מטרתם היא להפגין נגד מה שהוא מכנה "השתלטות הקהילה על מועצת העיר והמרחב הציבורי".

נועם כהן, ממובילי המחאה החילונית, ציין כי מטרתם היא להפעיל לחץ על חברי המועצה שאינם חרדים לפעול לפירוק הקואליציה העירונית. עם זאת, הוא הדגיש: "אנחנו מבקשים מכל המפגינים לא לנהוג באלימות".

"העתקנו את נקודת היציאה לאזור התעשייה"

מנגד, גורם בקהילת חסידי גור מבהיר בשיחה עם 'בבלי' כי למחאות הציבור החרדי לא הייתה כל כוונה לפגוע בתושבי המקום. "בשום שלב אף אדם מהחסידות לא יצא להפגין נגד האוכלוסייה הכללית בעיר או לפגוע בשגרת החיים במכוון", הסביר הגורם. "אנו מצרים על עומסי התנועה שנוצרו, אך היקף המשתתפים שהגיעו בפועל היה מעבר לצפוי".

לדבריו, בעת שנערכה שיירת המחאה הארצית נגד מעצר בני הישיבות, נעשו מאמצים כבירים כדי שהאירוע לא יורגש ברחובות העיר. "העתקנו במיוחד את נקודת היציאה מרחבת בית הכנסת המרכזי שבלב העיר אל אזור התעשייה, במטרה ברורה שלא להפריע לתושבים", הבהיר. "למרות זאת, קומץ תושבים הגיע במיוחד לאזור התעשייה כדי לנסות ולחסום את המשתתפים".

"אין כאן מקום לנקמה"

בהתייחסו להפגנה המתוכננת ביום חמישי, חתם הגורם ואמר:

"אין כאן מקום לנקמה או לליבוי יצרים. אנחנו חיים יחד ועושים כל שביכולתנו כדי להכיל זה את זה. הניסיונות להציג את חסידי גור כמי שיצאו לפגוע בתושבים הם שקר מוחלט, ומהווים תירוץ בלבד עבור אותם מלבי שנאה והסתה, המבקשים לשרוף את הגשרים המחברים בין האוכלוסיות בעיר".

יצוין כי בימים האחרונים פנה יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף למפכ"ל המשטרה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש עיריית ערד לשעבר, ניסן בן חמו, לאחר שזה קרא ל"אינתיפאדה עירונית" נגד התושבים החרדים. המשטרה הודיעה כי הפנייה נמצאת בבדיקת גורמי המקצוע באגף החקירות והמודיעין.