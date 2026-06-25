חזית נוספת במאבק נגד עולם התורה: עמותת 'חדו"ש' פנתה במכתב רשמי ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה להפסיק לאלתר את השתתפותו של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, בקבינט הבטחוני המצומצם. הדרישה מגיעה בעקבות התבטאויותיו של דרעי, שבהן הביע תמיכה וגאווה בנכדיו הממשיכים בלימודם בישיבות למרות צווי המעצר שהוצאו נגדם.

כזכור, לאחר פסיקת בג"ץ שחייבה את ראש הממשלה לפטר את דרעי מתפקיד שר, מונה יו"ר ש"ס כמשקיף בקבינט המדיני-ביטחוני בינואר 2023. בהמשך שולב כמשקיף גם בהרכב המצומצם של קבינט המלחמה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, שם נחשב לבעל משקל סגולי רב בשל ניסיונו הביטחוני והמדיני ארוך השנים.

"לוותר על נציגות בכירה מטעמים מגזריים"

במכתב ששיגר מנכ"ל העמותה, עו"ד אורי רגב, נטען כי אין לאפשר ליו"ר ש"ס לקחת חלק בהכרעות ביטחוניות ומלחמתיות, בעוד הוא מייצג את עמדת המגזר החרדי השוללת השתתפות בנטל השירות הצבאי. רגב הגדיר את נכדיו של דרעי כ"עריקים משירות" וטען כי להפסקת כהונתו של דרעי בקבינט תהיה "חשיבות חברתית ומוסרית".

"אסור לנציג המשתמטים, המביע גאווה על היות נכדיו עריקים משירות, להיות שותף לגיבוש הכרעות בדבר פעולות צבאיות ומלחמות, שהן ליבת עבודת הקבינט, אשר הוא דורש שבני משפחתו בגיל השירות הצבאי יהיו פטורים מלהשתתף בהן ולסכן את חייהם בניהולן", קובע רגב.

הרקע לדברים הוא דיווח לפיו שלושה מנכדיו של ח"כ דרעי מוגדרים כעריקים לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס בעקבות פקיעת מתווה הגיוס הקודם ופסיקות בג"ץ. בתגובה הרשמית שמסר אז ח"כ דרעי, הדגיש את עמדתו העקרונית בעד עולם הישיבות: "אני מוחה בכל תוקף על צווי המעצר שהוצאו נגד אלפי לומדי תורה בישראל, ובהם גם נכדיי, שאני גאה בהם. הכול נובע מגחמה של פוליטיקאים ומהיועמ"שית, בניסיון להפיל את הממשלה".

גורמים במערכת הפוליטית מסרו כי מדובר בהקצנה פוליטית מסוכנת. לדבריהם, הניסיון והאחריות שמביא עמו דרעי לדיוני הקבינט הם בעלי חשיבות עליונה, ואין סיבה לוותר עליהם בשל כך שנכדיו לומדים תורה.