העברת חוק המעונות נתונה בספק - החרדים מאיימים בהחרמה

חבר הכנסת משה גפני ( צילום: אורן בן חקון/Flash90 )

משבר נוסף פרץ היום (שני) בין הסיעות החרדיות לבין הקואליציה, לאחר שנודע למפלגות החרדיות כי חוק המעונות ככל הנראה לא יעלה להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת - שבוע לאחר שאושר בוועדת הכספים. ההצבעה הייתה אמורה להתקיים בשעות אחר הצהריים, כאשר הסיעות החרדיות הפעילו לחץ כבד להאצת תהליך החקיקה.

בתגובה למהלך הודיעו נציגי הסיעות החרדיות כי החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לא יזכה לתמיכתם. "אם הם משחקים משחקים, גם אנחנו יודעים לשחק", מסר גורם בכיר במפלגות החרדיות. המטרה המקורית הייתה להעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית בשבועיים הקרובים, על מנת לחדש את סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס. הציונות הדתית מאחורי הדחייה? הסיבה למשחקי הקואליציה היא ככל הנראה מפלגת הציונות הדתית, אך יש הטוענים כי ההתנגדות לחוק מגיעה דווקא מלשכת ראש הממשלה לאחר שספג ביקורת רבה על העברת החוק בקריאה טרומית. הרב יצחק ורדי הוכתר לרב העיר קרית אונו במעמד חגיגי חזקי שטרן | 13:23 בוועדת הכנסת, ח"כ משה סעדה מחליף את יו"ר הקואליציה אופיר כץ שיצא לטפל במשבר. בסיעות החרדיות חלוקות הדעות כיצד 'להעניש' את הקואליציה על המשחקים, כאשר חלק מהנציגים דוחקים בצעדים נוקשים יותר.

ח"כ ישראל אייכלר ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מה קובעת הצעת החוק?

את ההצעה יזמו יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, סגן השר ישראל אייכלר וקבוצת חברי כנסת. לפי נוסח ההצעה, לצורך קביעת סדר הקדימות לקבלה למעונות יום והשתתפות המדינה בשכר הלימוד, ייבחן מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד. במשפחות חד-הוריות, ייבחן מצבו של ההורה העצמאי בלבד.

עם זאת, חישוב ההכנסה לנפש במשפחה ימשיך להיות חלק ממבחן הזכאות. במפלגות החרדיות מבקשים לקבוע מבחן ברור ואחיד המבוסס על עבודת האם בלבד, ולא להסתפק בנוסח שעלול להשאיר את המצב הקיים.

במפלגות החרדיות מבהירים כי ייעשה מאמץ להבטיח שהחוק ינוסח באופן שלא יאפשר פרשנויות שימנעו את יישומו בפועל. כרגע לא נראה שהחוק בכלל יגיע למליאה בטווח הקרוב, והמשפחות החרדיות ממשיכות לשלם את המחיר של הסתכנות סמוטריץ באי מעבר אחוז החסימה.