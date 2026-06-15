ראשי הסיעות החרדיות ( צילום: אילוסטרציה | בבלי )

גם היום (שני) החריף המשבר בין הסיעות החרדיות לקואליציה, כאשר ש"ס ויהדות התורה הודיעו על החרמה מוחלטת של כל ההצבעות במליאת הכנסת. המהלך הדרמטי הגיע בעקבות החלטת הקואליציה שלא להעלות את חוק המעונות להצבעה בקריאה ראשונה, למרות שהחוק אושר בוועדת הכספים לפני שבוע בלבד.

בהודעה משותפת שפרסמו הסיעות החרדיות בשעות אחר הצהריים נמסר: "הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת". ההודעה הגיעה כאשר המליאה הייתה אמורה להצביע על מספר הצעות חוק קואליציוניות חשובות. הקואליציה נסוגה: סדר היום בוטל בעקבות החרמה החרדית, הקואליציה נאלצה לסגת ולהסיר את כל סדר היום של המליאה. יו"ר הקואליציה אופיר כץ ניסה בשעות הבוקר לטפל במשבר, בעוד ח"כ משה סעדה החליף אותו בוועדת הכנסת כדי לאפשר לו להתמקד בפתרון המשבר, כאמור - ללא הצלחה. דרמה בדרום: אברך נעצר בחשד לעריקות, אשתו הושארה בצד הדרך; צומת גילת נחסם חיים רוזנבוים | 14:21 השמחה האדירה בבית שמש ששברה שיאים | האדמו"ר הנערץ הופיע, רחובות העיר צהלו חיים רוזנבוים | 14:36 יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, הבהיר בישיבת הסיעה: "בשל העובדה שחוק המעונות לא הועלה לסדר היום, לא נאפשר היום ומחר קידום של שום ואת המשך סדר היום של הממשלה". מקלב הדגיש כי המפלגות החרדיות לא יתמכו בשום חקיקה קואליציונית כל עוד חוק המעונות לא יועלה להצבעה.

ח"כ ישראל אייכלר ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

רקע: מדוע חוק המעונות נתקע?

חוק המעונות אושר בוועדת הכספים לפני שבוע, והסיעות החרדיות הפעילו לחץ כבד להאצת תהליך החקיקה. המטרה הייתה להעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית בשבועיים הקרובים, על מנת לחדש את סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס.

אולם בשעות האחרונות נודע למפלגות החרדיות כי החוק לא יעלה להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. הסיבה למהלך נראית כי היא מפלגת הציונות הדתית, אם כי יש הטוענים כי ההתנגדות מגיעה דווקא מלשכת ראש הממשלה לאחר שספג ביקורת רבה על העברת החוק בקריאה טרומית.

בתגובה למהלך הודיעו נציגי הסיעות החרדיות כי החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לא יזכה לתמיכתם. "אם הם משחקים משחקים, גם אנחנו יודעים לשחק", מסר גורם בכיר במפלגות החרדיות.

מה צפוי היום במליאה?

בעקבות המשבר, מליאת הכנסת תיפתח היום בשעה 16:00 עם הצעות אי-אמון של האופוזיציה וביקור נשיא בית הנבחרים של ארגנטינה בלבד. כל החקיקה הקואליציונית שהייתה אמורה להתקיים הוסרה מסדר היום.

בסיעות החרדיות חלוקות הדעות כיצד להמשיך את המאבק, כאשר חלק מהנציגים דוחקים בצעדים נוקשים יותר. כידוע, זהו לא המשבר הראשון בין הסיעות החרדיות לקואליציה בשבועות האחרונים, אך הפעם נראה כי המפלגות החרדיות נחושות בדעתן שלא לסגת עד שחוק המעונות יועלה להצבעה.