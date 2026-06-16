"דמעות של אמא": מלכיאלי מגיב לראיון הכואב של אם האברך

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיב הבוקר (שלישי) בחריפות לראיון הכואב שנתנה אודליה כהן, אמו של האברך אביאל כהן שנעצר אתמול סמוך לאופקים. "אלו דמעות של אמא צדיקה", אמר מלכיאלי בשיחה בקול ברמה עם אדמקר וישראל כהן, "זו זעקה שצריך להשמיע".

"קודם כל דמעות של אמא, שמצטרפות לעוד הרבה שלא עלו לשידור", הבהיר חבר הכנסת. "אם זה הבעל, אם זה האבא, אם זה האח שנמצא בכלא, אם זה אלפי תלמידי ישיבה בחורי ישיבות שנמצאים בפחד יום יומי. זו זעקה וזה דמעות של אמא צדיקה, שמצטרפת לאלפי דמעות".

"רדיפה אובססיבית על עולם התורה"

מלכיאלי המשיך והטיח: "הם באים לבטא את הרדיפה האובססיבית על עולם התורה, אם זה מצד היועמ"שית, לצערנו שהמשטרה גם נגררה לתוך המערכת הזאת". לדבריו, "צריך להשמיע את הקול האמיתי מתוך דם ליבה של אמא".

כזכור, אודליה כהן בכתה אמש במהדורה המרכזית של קול ברמה ומסרה: "אני סובלת מלחץ דם גבוה ואני עכשיו עם כדורים, אני לא מאמינה שזה קרה. אני מתחננת שיוציאו אותו! אם יש לכם מה לעשות בבקשה תעשו". היא הוסיפה בכאב: "צרחתי כששמעתי שהוא נעצר, אני לא אשרוד ככה, תעשו משהו ועכשיו, אני לא יכולה דקה יותר. למה שהבן שלי יהיה בכלא? אני מאוד מאוכזבת, זה זוועה".

המהלך לפתרון המשבר

בהמשך דבריו התייחס ח"כ מלכיאלי למהלך שמקדם יו"ר ש"ס אריה דרעי להפסקת המעצרים. "יש מהלך שפורסם אתמול שיו"ר ש"ס עמל עליו הרבה מאוד זמן בנושא המעצרים", מסר. "אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אתמול פורסם חלק מהם, שזה ביחד עם זה אנחנו מקווים שיפתור".

מלכיאלי הוסיף בזהירות: "אתה שואל אותי אם אני יודע בוודאות לחתום שזה יפתור? אף אחד לא יודע". כידוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ש"ס אריה דרעי מקדמים בימים אלו יוזמה להפסקה מוחלטת של מעצרי העריקים מהמגזר החרדי, בעקבות לחצים כבדים מצד ההנהגה הרוחנית החרדית.

המהלך מגיע על רקע מתיחות שיא ברחוב החרדי והפגנות ענק המתקיימות מעת לעת במחאה על מעצרם של לומדי תורה.