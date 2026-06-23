בראיון מקיף התייחס היום חבר הכנסת יעקב אשר למשבר האמון החריף ולמסע הרדיפה הממשלתי נגד הציבור החרדי ועולם התורה. בדבריו, שיתף מתחושותיו הקשות מול מסע ההסתה המתוזמר והבהיר כי "הציבור החרדי היום חי בתחושה של הכחדה, שמנסים להכחיד את עצם הקיום שלו".

ח"כ אשר תיאר את מהות הרדיפה בצורה נוקבת: "לוקחים ציבור של מיליון וחצי איש ונותנים לו לכולו את המעטפת - קוראים לו משתמט, חי על חשבון הציבור, בהכללה כזאת, בצורה כזאת, ואחר כך אתה מתחיל להכות אותו מכל כיוון, וכל פקיד קטן באוצר מביא לך עוד סנקציות". הוא הוסיף בכאב: "בעצם מה אתה משדר לציבור הזה? חברים, הולכים להכחיד אתכם".

גזירות נגד הילדים והחלשים

חבר הכנסת סיפק דוגמאות כואבות לאופן שבו הרדיפה מיושמת בפועל נגד החלשים ביותר בציבור, כאשר אפילו ילדים אינם חסינים. "גני ילדים שרוצים לתת להם אופק חדש... היום לא מוכנים לתת את זה. למה? אין שם עניינים של ליב"ה בגיל כזה, אין שם כלום, אבל זה חרדים", הסביר אשר. "גם תלמודי תורה, בחורי ישיבות, ארנונה, דיור, הכל".

ח"כ אשר כאב את העובדה שגם נוער נושר וילדים בסיכון סובלים מהגזירות. "יש פרויקט של חונכים לבחורים... להוראה מתקנת, לילדים בסיכון, אדון לימון כתב מפורש שאסור לתת את התקציב הזה כי זה בדיעבד משמש חלק מהחונכים שאולי זה מישהו שלא עשה צבא", הסביר אשר. "זה ילד שמחר יעלה למדינה הזאת הרבה יותר כשהוא יגיע לרחובות, ובכל זאת הם חוסמים גם את זה".

בנוגע לסעיף 46, הבהיר חבר הכנסת את האבסורד: "יש פה במדינה הזו עמותות וגופים שהולכים נגד המדינה ומקבלים את הסעיף הזה, אפילו עמותות של מסיון שרצינו לבטל להם את הסעיף הזה בגץ לא נתן לנו, אבל הישיבות והכוללים - הם לא זכאים".

מסר חריף לרבני ההסדר

חלק מרכזי מדבריו הקדיש ח"כ אשר לביקורת חריפה ונוקבת נגד רבני וראשי הציונות הדתית המשתפים פעולה עם מסע הרדיפה. "הציבור הדתי לאומי ההסדר מתגייס שילם מחירים הכי קשים תראה איך הם עומדים למשיסה", ציין אשר בתחילת דבריו, בהתייחסו לישיבות ההסדר שעומדות בימים אלו מול הצהרות על סגירתם לאחר הבחירות.

הוא הפנה אליהם מסר מזהיר: "אני אומר להם כל הזמן ואמרתי להם את זה בוועדה: תראו איך מתייחסים אליכם פה, אתם הבאים בתור". אשר הבהיר את התמונה העתידית: "אנחנו חרדים היום לא אוהבים אותנו, מחר יאהבו אותנו. אבל הם מבחינת השמאל סכנה למדינה... אבל זו התמימות הזאת שלהם שהם באים ותוקפים את הציבור החרדי".

בחריפות הוסיף: "החרדים? הם יתגעגעו עוד לחרדים, אין להם קיום בלי הרגל הזאת של החרדים".

"לא חלק אוטומטי של שום גוש"

בסיום דבריו, הבהיר אשר שהיהדות החרדית תפעל בעצמאות מוחלטת בבחירות הבאות ואינה מחויבת לגוש הימין באופן אוטומטי. "אנחנו לא חלק אוטומטי של שום גוש של שום דבר לנו", הצהיר בנחרצות.

"מי שרוצה אותנו יצטרף לגוש של זה מה שאמר רבי דוב לנדו. מי שהצטרף אלינו וידע להבין ולהכיל את ציפור הנפש שלנו... מי שידע להכיל את זה אנחנו נהיה איתו, מי שלא ידע להכיל את זה לא נהיה איתו", סיכם ח"כ אשר את עמדתו הברורה.