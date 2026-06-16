עימות חריף התפתח היום (שלישי) בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כאשר ח"כ ארז מלול מש"ס פרץ בהתקפה חריפה על המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד גיל לימון, בשל המשך מעצר לומדי התורה.

"אתה מונע משנאה. אתה רוצה שנאת אחים. אתה רוצה לפרק את החברה הישראלית", קרא מלול לעבר לימון במהלך הדיון הסוער. "הבטיחו לך שאם תפרק את הממשלה - תהיה היועמ"ש הבא. זה לא יקרה! יהיו בחירות והציבור יגיד את דברו. נמאס לציבור מהדיקטטורה שלך".

כאמור, העימות בוועדת חוקה מתרחש בעיצומה של סערה מעצר בני הישיבות. אמש נחשף לראשונה ב'בבלי' כי יו"ר ש"ס אריה דרעי מוביל בשבועות האחרונים מהלך דרמטי לעצירת מעצרי תלמידי הישיבות באמצעות פיצול חוק הגיוס והעברת הוראות מעבר בהוראת שעה.

המהלך של דרעי כולל פנייה למזכיר הממשלה יוסי פוקס עם הצעה להעביר בהוראת שעה לשנה אחת את הוראות המעבר בחוק, שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך יובילו להפסקת המעצרים. זאת, על רקע ההבנה בקואליציה כי חוק גיוס מקיף לא יעבור בקדנציה הנוכחית.