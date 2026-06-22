הגר"א סאלים בנאומו ( צילום: בית הרב | מסע הקרן )

בעצרת המרכזית של קרן עולם התורה שנערכה אמש (ראשון) בעיר דיל שבמחוז ניו ג'רזי, נשא דברים חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת מאור התורה. העצרת התקיימה במעמד קבלת עול מלכות שמים, כחלק ממסע קרן עולם התורה שנועד לסייע לעולם התורה להתמודד עם הפגיעה הכלכלית הקשה באלפי בני תורה ואברכים.

בדבריו עמד ראש הישיבה על מהותו של עמל התורה, והדגיש כי השכר והחשיבות בלימוד אינם נמדדים רק לפי היקף הלימוד או עומק ההבנה. "לפי מה שאדם עמל בתורה – כך הוא מקבל את שכרו", הבהיר הגר"א סלים, תוך שהוא מדגיש את חשיבות ההשקעה והמאמץ האישי של כל לומד.

הגר"א סאלים בנאומו ( צילום: בית הרב | מסע הקרן )

"התורה היא שמחייה את האדם" מבצע מתוחכם בבני ברק: כך שדדו הפורצים את כלי הכסף של האדמו"ר שאול כהנא | 13:40 נתון מטורף הדהים את הממשל בארה"ב; באיזו עיר חרדית נערכות הכי הרבה חתונות? חיים רוזנבוים | 10:48 בהתייחסו למאמר חז"ל המפורסם "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה", הסביר ראש הישיבה את הקושיה שמתעוררת מדברים אלו – כיצד הדבר מתיישב עם הציווי "וחי בהם". הגר"א סלים פירש את המאמר בדרך מקורית ומרגשת. "הכוונה היא שישנם ניסיונות גדולים וקשים בחייו של האדם, כאלה שלכאורה אין ביכולתו לעמוד בהם", הסביר ראש הישיבה. "ברגעים אלו, מה שמחייה את האדם, מה שמאפשר לו להמשיך הלאה ולעבור את הניסיון – זו התורה. היא זו שנותנת לו את כוח החיים". דבריו של הגר"א סלים מצטרפים למסרים שנשמעו במהלך מסע קרן עולם התורה, שהחל לפני כשבועיים בהשתתפות גדולי ישראל ברחבי ארצות הברית. המסע מגיע לשיאו עם הגעת ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שנבצר ממנו להשתתף עד כה בשל שמחה משפחתית.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

קריאה לתענית דיבור

כזכור, לקראת יציאתו לארצות הברית פנה הגרמ"ה הירש במכתב מיוחד לרבבות אברכי הכוללים בארץ, בקריאה רוחנית חריגה: לקבל על עצמם תענית דיבור של חצי שעה בתחילת כל סדר לימוד, מעכשיו ועד סוף ימים נוראים. במכתבו הבהיר ראש הישיבה כי דווקא הקושי הכרוך בקבלה זו הוא שיביא את הישועה.

"זה דבר מאוד קשה ובגלל זה שזה קשה ובבחינת מסירות נפש, זה יביא כבוד שמים גדול מאוד", כתב הגרמ"ה במכתבו. "ממילא הקב"ה יתקרב אלינו ואז יהיה לנו מהקב"ה ס"ד מיוחד. בלי הס"ד המיוחד לא יהיה האפשרות לנצח כנגד אלו שלוחמים נגדנו".

במעונו של הגרמ"ה התקיים בשבת האחרונה מעמד צאתכם לשלום מרגש, בהשתתפות עשרות ראשי כוללים מכל רחבי הארץ המאגדים עשרות אלפי אברכים. ראשי הכוללים הגיעו במיוחד להיפרד מראש הישיבה לקראת יציאתו לארצות הברית, והודו לו על טרחתו המרובה בהקמת קרן עולם התורה ועל פעילותו יחד עם כל גדולי ישראל למען עולם התורה.

הגר"א סאלים ( צילום: אלי קובין )

הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת מאור התורה וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, התייחס בשבועות האחרונים במספר הזדמנויות למאבק על חוק הגיוס, תוך שהוא מגבה את נציגי ש"ס ותוקף בחריפות את מערכת המשפט.

"יש הרבה בני ישיבות שמאוד כועסים על הנציגים וטוענים שהם לא עושים כלום. זה לא נכון!", הבהיר הגר"א סלים בשיחה שמסר לתלמידיו. "הנציגים משתדלים, אני יודע! גם בעבר וגם היום, הם מחפשים כל דרך להסדיר את מעמדם של לומדי התורה".