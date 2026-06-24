ראש הישיבה הגרמ"ה הירש תומך ביציאה למחאת הרכבים | הפרטים

המסע של הגרמ"ה הירש לצרפת ( צילום: ישראל סודרי )

היום (רביעי) בשעה 16:00 אחר הצהריים תצא לדרך מחאת רכבים אדירה מכל הריכוזים החרדיים לעבר כלא 10 במחנה בית ליד. המהלך, שמתבצע במחאה על מעצרם של בני ישיבות, יוצא לדרך תחת הכוונת גדולי הדור החסידיים והספרדיים, ולפני זמן קצר, הצטרף גם הגרמ"ה הירש. "בבלי" עם מאחורי הקלעים וההנחיות המיוחדות.

על פי המידע שהגיע לידי 'בבלי', כבר לפני יותר מעשרה ימים הביע ראש הישיבה הגרמ"ה הירש את דעתו כי יש להצטרף למחאה, אך החליט לכבד את דעתו של רעו להנהגת הישיבה והציבור הגאון רבי דב לנדו, שלא להשתתף במחאה. ולכן, ראש הישיבה לא הביע תמיכה פומבית במהלך. בימים האחרונים נכנסו מארגני המחאה החסידיים לראש הישיבה, והוא נתן להם הנחיות ובירך אותם - והם אלו שהוציאו את דף ההנחיות המפורסם כעת.

דף ההנחיות

מקורב לבית הגרמ"ה הירש, אומר ל'בבלי': "הכל החל לפני כשבוע וחצי, אז עלו למעונו של ראש הישיבה קבוצת עסקנים חסידים וכן מקורביו שעוסקים בנושא הגיוס והעלו בפניו את הרעיון של שיבוש התנועה בצורה חוקית".

"ראש הישיבה", מספר המקורב: "תמך במהלך מאוד ואף הורה לעסקנים להתקדם, אלא שלפתע, אנשיו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ששהו באותו זמן בארצות הברית במסגרת מסע קרן עולם התורה, החליטו לתת 'ברקס', חלק טענו, כי הסיבה לברקס, היא בגלל שהרב לנדו בחו"ל והם לא ישתתפו, וחלק טענו, כי הרב לנדו עקרונית מתנגד להפרת הסדר הציבורי".

עוד אומר אותו מקורב: "אך למעשה, המהלך שהיה אמור להיות מאוחד לכלל הציבור החרדי, נהפך לפחות רלוונטי, מה גם שהרב הירש, לא רצה לפגוע ברב לנדו או לחלוק עליו פומבית ולכן הוא לא הצטרף לתמיכה רשמית במחאה, כך יצא שהמכתב שיצא, יצא לא מטעמו של ראש הישיבה, אך הציבור חכן ומבין שראש הישיבה כן תומך במחאה הזו".

"נקדש את שמך בעולם" - המודעות שמציפות את הרחוב

תחת הכותרת "נקדש את שמך בעולם!", מתפרסמות בשעות האחרונות מודעות ענק הקוראות לציבור הרחב לצאת ולהשתתף בתהלוכת רכבים אדירה. מתוך המודעות שנישאות בריכוזים החרדיים עולה כי המהלך מתבצע על פי "הכוונת והדרכת רבן של ישראל מרן ראש הישיבה רבי משה הלל הירש שליט"א", כאשר אליו מצטרפים שורת אדמו"רים וחברי מועצות גדולי וחכמי התורה.

השיירה צפויה לצאת מכל רחבי הארץ מ-19 מוקדים שונים אל עבר הכלא הצבאי. מארגני המסע, שזכה לכינוי "מסע כבוד התורה", מבהירים כי המטרה היא "להביע זעקתנו וכאבנו על ביזוי התורה הקדושה והשלכת לומדיה לבית הכלא".

העקרונות שאושרו בכתב יד קודשו

במודעות שפורסמו, פורטו העקרונות שעומדים בבסיס המחאה, אשר על פי המארגנים "אושרו בכתב יד קודשו" של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש:

תמיכה בלומדי התורה: הבעת תמיכה ציבורית בבחורים השוהים במאסר, כדי להראות להם ולכלל הבחורים המוגדרים כ'עריקים' כי "הציבור עומד מאחוריהם בכל הכח והם אינם לבד במערכה".

הרמת כבוד התורה: "נתינת ביטוי, אכפתיות ומחאה על ביזוי לומדיה, והרמת כבוד התורה המושפלת עד עפר".

מחאה חוקית: המארגנים מדגישים בצורה ברורה כי לא מדובר בהפרת סדר, אלא ב"מחאה לגיטימית, עם אישור משטרתי וליווי עורך דין מלא".

עומסי תנועה | אילוסטרציה ( צילום: מאיר ועקנין, פלאש 90 )

המשטרה: "לא צפויות חסימות - נאפשר את המחאה"

לקראת המחאה, מסר סנ"צ רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של משטרת ישראל, בשיחה עם 'בבלי', כי במשטרה נערכו בהיקף רחב לאירוע, אך מדגישים כי לא צפויות חסימות כבישים וכי הושגו הבנות עם מארגני המחאה.

"אין חסימות כבישים", הבהיר עמיחי. "המיקוד שלנו הוא בצירים המרכזיים, בעיקר כבישים 1, 4 ו-6. הגענו להסכמה עם המארגנים שהמשתתפים ייסעו בנתיב הימני. מי שרוצה להשתתף במחאה ייסע בימין ומי שרוצה להמשיך בדרכו יוכל לעשות זאת בנתיב השמאלי".

עמיחי הדגיש כי אין מניעה לנסוע במהירות של 50 קמ"ש, כל עוד הדבר אינו מפריע לתנועה ולמשתמשי הדרך. "כל עוד נשמרים שני הכללים - חופש המחאה וחופש התנועה - אין בעיה", הבהיר.

חצרות החסידים מצטרפות בהמוניהם

חצרות החסידים הגדולות שיגרו הוראות ברורות לחסידיהם להצטרף למחאה. בחצר הקודש בעלזא פנו בקריאה נרגשת לכלל החסידים, וכך גם בחצרות ויז'ניץ, צאנז וטשערנוביל. הקווים הפנימיים הסגורים של החצרות נרעשו ביום האחרון עם פקודות והוראות קודש נחרצות להצטרף בהמונים.

חסידות סלאנים, שהאדמו"ר נודע בהתנגדותו העקרונית לכל שיתוף פעולה עם מוסדות המדינה בעולם התורה, שיגרה הוראה מיוחדת: החסידים יצטרפו למחאה, אך יחזרו באמצע הדרך לעיר התורה והחסידות בשל שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר שתיערך הערב באולמי 'היכלי מלכות' בבני ברק.

רקע: המאבק על עולם התורה

המחאה מגיעה על רקע המערכה הנרחבת של עולם התורה נגד גזירות הגיוס ומעצרם של בני ישיבות. בשבועות האחרונים יצאו משלחות גדולי ישראל לארצות הברית במסגרת מסע חיזוק וגיוס היסטורי למען קרן עולם התורה.

במקביל, התקיימה עצרת ענק בלייקווד בהשתתפות רבבות בני תורה, במהלכה התקיימה תפילה וזעקה משותפת למען עולם התורה בארץ ישראל. המסע כלל דינרים ומעמדי חיזוק במספר מדינות, כאשר גדולי ישראל פנו לקהילות ברחבי ארצות הברית בקריאה להיחלץ למען התורה.

הקריאה למחאת הרכבים מסתיימת בפסוק "לאורם נסע ונלך לקדש שם שמים", תוך צירוף קו טלפון ייעודי להרשמה ולעדכונים שוטפים. נראה כי ביהדות התורה מנסים לשדר הפעם מסר תקיף, אך עם זאת מתוכנן ומאורגן בקפידה, תוך הימנעות מעימותים אלימים ושמירה על מסגרת החוק.