"מאיפה האכזריות?": ח"כ בן צור הגיש הצעה לסדר על האלימות המשטרתית

ח"כ יואב בן צור (יהדות התורה) הגיש היום (רביעי) הצעה לסדר במליאת הכנסת בנושא "האלימות המשטרתית נגד מפגינים חרדים", בעקבות התיעודים המזעזעים מההפגנות האחרונות נגד גזירת הגיוס.

בנאום חריף ומלא רגש, תקף בן צור את מדיניות האכיפה הסלקטיבית של המשטרה ואת האלימות הקשה שהופעלה כלפי הציבור החרדי.

"התיעודים המזעזעים שמגיעים אלינו בימים האחרונים צריכים להדיר שינה מעיניו של כל אזרח במדינת ישראל", פתח בן צור את דבריו. "שוטרים הפועלים באלימות ברוטאלית, חסרת רסן, ופוצעים מפגינים חרדים עד זוב דם. המראות הקשים האלה חושפים אמת כואבת - במשטרת ישראל השתרשה לאחרונה מדיניות פסולה של אכיפה סלקטיבית, מפלה ומקוממת".

"למה דמם של החרדים פחות סמוק?"

בן צור הצביע על הפער המזעזע בין אופן הטיפול במפגינים שונים במדינת ישראל. "למפגיני קפלן כורזים ברמקולים ומנהלים איתם משא ומתן, ואילו את האלות, המכות ורימוני ההלם שומרים בקנאות למפגינים החרדים", הבהיר. "ואני זועק מעל דוכן הכנסת, למה? האם דמם של החרדים פחות סמוק מאזרחים אחרים?"

חבר הכנסת המשיך ותהה בחריפות: "מאיפה נובעת האכזריות הזו? מאיפה מגיע השוונג המטורף להכות ללא רחם, להצליף באלות עד זוב דם, ולרמוס בני אדם כאילו היו אחרוני האויבים שלנו? האם החוק במדינת ישראל השתנה בלי שעדכנו אותנו? האם יש ספר חוקים אחד לצפון תל אביב וספר חוקים שני, אלים ומדמם, לרחובות בני ברק וירושלים?"

קריאה לחקירה ולאפס סובלנות

בן צור הדגיש כי המדיניות הבררנית לא תעבור בשתיקה. "אנחנו לא נאפשר מדיניות פסולה, להפוך את המגזר החרדי לשק החבטות הלאומי כדי לרצות את התקשורת או כדי להוכיח 'נחישות' על גבם של אזרחים חרדים", הכריז.

חבר הכנסת הבהיר כי תפקידה של המשטרה במדינה דמוקרטית הוא לשמור על הסדר הציבורי באמצעות כוח סביר, מדוד ומרוסן. "המדים והסמכות לא ניתנו כדי לרמוס את החוק, והם בטח לא רישיון לקרוע לגזרים את האמון הציבורי שעוד נותר", הדגיש.

בן צור הקפיד להבהיר כי אינו מכליל את כלל השוטרים. "לא באתי להכליל את כלל השוטרים, שעושים את עבודתם נאמנה ימים ולילות. ולא עליתי לדוכן הכנסת כדי לבזות את משטרת ישראל. ההיפך הוא הנכון! עליתי לכאן כדי לחזק את המשטרה כגוף האמון על שלומם וביטחונם של האזרחים".

"מי שפועל באלימות צריך לעוף מהמשטרה"

בן צור קרא לנקיטת צעדים נחרצים נגד השוטרים שפעלו באלימות. "האירועים האחרונים הם קו אדום! אין מנוס, אנו חייבים להוקיע את הספיחים שפועלים בתוך המערכת ומכתימים אותה", אמר. "מי שפועל באלימות שלא כחוק צריך לעוף מהמשטרה! מי שנוהג בברוטאליות, צריך לשבת מאחורי סורג ובריח!"

לדבריו, האמון הציבורי במערכת אכיפת החוק קורס לנגד עינינו. "התיקון לא יתחיל במילים יפות והצהרות לתקשורת, הוא יתחיל בחקירות מח"ש מהירות, בהשעיות מיידיות ובאפס סובלנות לאלימות משטרתית", הבהיר.

פנייה ישירה לשוטרים

בסיום דבריו, פנה בן צור ישירות לשוטרים שביצעו את מעשי האלימות. "אני פונה מכאן לאותם שוטרים שקרעו את המכנסיים למפגינים והשפילו אותם, נגד מי אתם נלחמים? נגד אחים שלכם? למי אתם מרביצים עד זוב דם? בשביל אלו שנלחמתם להגן עליהם?"

"הם מפגינים, הם לא מחבלים. הם בני אנוש הם לא חיות. למה לבעוט בנער המוטל על הכביש?", שאל בן צור. "זוכרים את הזעקות בקפלן 'נפלתם על הדור הלא נכון'? אז זהו שבאמת נפלתם על המגזר הלא נכון - אנחנו החרדים הפסקנו לשתוק, הפסקנו לחשוש, ה-פ-ס-ק-נ-ו".

יצוין כי הצעת בן צור לסדר מגיעה על רקע גל של תיעודים קשים מההפגנות האחרונות, ובמקביל למחאת הרכבים ההיסטורית שיצאה היום ממוקדים רבים ברחבי הארץ.