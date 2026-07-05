במסגרת הניסיונות הפקידותיים החוזרים ונשנים לבלום את עיגון מעמדם של בני הישיבות, שיגר היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד דודי קופל, חוות דעת חריפה לעו"ד ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית לוועדת הכנסת. המסמך הרשמי, הגדוש בתחזיות פיסקליות קודרות מבית היוצר של פקידי המשרד, מנסה להטיל את יהבו נגד אישורו של "חוק יסוד: לימוד תורה" לקריאה שנייה ושלישית.

חוות הדעת, שהוגשה לוועדת הכנסת, מציגה תמונה כלכלית של המציאות הדמוגרפית בישראל, כשבמרכזה עומדת הטענה כי הגידול המבורך של הציבור החרדי מהווה איום כלכלי על המדינה. אך מעבר לנתונים הסטטיסטיים, חושף המסמך את התוכנית האמיתית: רשימה מפורטת של עשרה הסדרים והטבות סוציאליות בסיסיות שיישללו ממשפחות האברכים.

המשוואה המעוותת: צבא מול תורה

בפתח חוות הדעת מציגים גורמי המקצוע באגף הכלכלן הראשי ובאגף התקציבים משוואה כלכלית מעוותת המציבה את צורכי הצבא מול עמלי התורה. לפי נתוניהם, העלות הכלכלית למשק עבור חודש בודד של שירות מילואים למשרת יחיד עומדת על כ-50,000 ש"ח. העלות המצטברת למשק בין השנים 2023 ל-2026 צפויה להגיע לכ-170 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-115 מיליארד ש"ח הוצאות ממשלתיות ישירות.

באוצר טוענים כי קיים צורך מיידי בהרחבת היקף משרתי החובה בכ-12,000 חיילים, ומנגידים זאת מול כ-63,000 תלמידי ישיבות שנרשמו נכון ליוני 2023. הדו"ח מנסה לנכס אפקטיביות לסנקציות הכלכליות שהוטלו על הציבור החרדי, ומציין בגאווה כי בחציון הראשון של שנת 2025 נרשם קצב הצטרפות שנתי מוערך של כ-3,500 מתגייסים חרדים – עלייה של כ-50% ביחס ל-2024, כתוצאה ישירה משלילת התקציבים וההטבות.

"איום דמוגרפי": כך מציגים באוצר את הגידול החרדי

חלק נרחב מהמסמך מוקדש למגמות דמוגרפיות של הלמ"ס, המציגות את הגידול המבורך של הציבור החרדי כמשקולת כלכלית. לפי תחזית האוצר, שיעור החרדים באוכלוסייה, שעמד על 4% ב-1980 ועל 14% ב-2025, צפוי לזנק ל-22% בשנת 2045 ולכדי 33% – שליש מאזרחי המדינה – בשנת 2065.

בהמשך מבקר האוצר את נתוני התעסוקה והשכר: אצל גברים חרדים בגילי 25–66 השיעור עומד על 53% בלבד, פער של כ-90 אלף גברים שאינם מועסקים בהשוואה למגזר הכללי. בקרב נשים חרדיות נרשם שיעור גבוה של 81%, ובגילי 25–44 הוא אף זינק ל-87% בתחילת 2026. נטען כי הכנסתו של גבר חרדי מועסק היא 49% בלבד מגבר יהודי שאינו חרדי, ואצל נשים היחס עומד על 67%.

תיאוריית "הסבסוד הצולב" הקטנונית

הפרק הכלכלי המרכזי נשען על ניתוח ישן של חברת 'שלדור' מנתוני 2019, המנסה לייצר הפרדה פיסקלית קטנונית בין חלקי האוכלוסייה. לפי הדו"ח, משק בית חרדי תורם בממוצע כ-7,579 ש"ח בחודש במסים, בעוד שההוצאה הממשלתית עליו עומדת על 17,898 ש"ח – מה שמייצר לטענתם גירעון מובנה של כ-10,318 ש"ח בחודש. זאת לעומת עודף של 1,350 ש"ח במשק בית יהודי לא-חרדי.

באוצר מזהירים מפני קריסת ה"סבסוד הצולב": בעוד שבשנת 2019 נרשם עודף של 32.3 מיליארד ש"ח מהמגזר הכללי מול גירעון של 23.2 מיליארד מהמגזר החרדי, הרי שבשנת 2065 הגירעון השנתי שמקורו במגזר החרדי יזנק לטענתהם ל-136 מיליארד ש"ח. פקידי המשרד מתריעים כי המשך המצב יוביל לפגיעה של 10%–15% בתוצר, ויחייב העלאת מסים ישירים ב-16%.

רשימת הגזירות: 10 הטבות שיישללו

בנספח השני חושפים פקידי האוצר את כוונותיהם האמיתיות ומסמנים שורה ארוכה של עשרה הסדרים והטבות סוציאליות בסיסיות הניתנות לכלל אזרחי המדינה, תוך דרישה להתנותם בהסדרת המעמד הצבאי של אב המשפחה. חלקם כבר נמנעים מלומדי תורה:

תקציבי הישיבות והכוללים

סבסוד מעונות יום לגילי 0–3

הנחות בארנונה

זכאות לדיור ב"מחיר מטרה"

סבסוד משכנתאות

הסדרי ביטוח לאומי

סיוע בשכר דירה

צהרוני "ניצנים"

הנחות בתחבורה הציבורית

הטבות נוספות המותנות במעמד צבאי

רשימה זו חושפת את התוכנית האמיתית: פגיעה שיטתית בפת לחמן של משפחות האברכים, תוך ניסיון לכפות על עולם התורה להיכנע ללחץ הכלכלי ולוותר על זכות הקיום הרוחנית והקיומית.

התגובה: "הוכחה לצורך בחוק יסוד"

חוות דעת מנקרת עיניים זו של פקידי האוצר רק מוכיחה עד כמה נחוצה ונצרכת חקיקתו המיידית של "חוק יסוד: לימוד תורה". בעוד באוצר מזהירים מפני החוק שיוביל לעדיפות חוקתית מוחלטת לערך לימוד התורה ויכשיר את החזרת התקציבים – ביהדות התורה ובקרב יוזמי החוק מבהירים כי עיגון מעמדם של בני הישיבות ועמלי התורה הוא התשובה היחידה מול הניסיונות לפגוע בזכות הקיום של ארץ ישראל.

כזכור, חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ברוב של 63 בעד מול 53 נגד, לאחר דרמה פוליטית שכמעט קרסה את ההצבעה. הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדת החוץ והביטחון לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית, כאשר חוות הדעת של האוצר צפויה להיות אחד הנושאים המרכזיים בדיונים.