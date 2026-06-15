עם פרסום הידיעה על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, מחיר הנפט מסוג ברנט צנח אל מתחת ל-84 דולר לחבית הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת המלחמה במרץ האחרון.

השוק מגיב בקיצוניות להודעת טראמפ כי הורה על סיום המצור האמריקני על נמלי איראן וכי מצר הורמוז, עורק החיים של האנרגיה העולמית שבו עוברים כחמישית מאספקת הנפט העולמית, ייפתח מחדש לתנועה ביום שישי הקרוב.

בזמן שמחירי האנרגיה צוללים, הבורסות באסיה רשמו עליות חדות. אנליסטים בשוק המט"ח (FX) מציינים כי הזינוק ב"תיאבון הסיכון" של המשקיעים גובר כרגע על החששות מהפרטים הטכניים שטרם נחשפו.

טראמפ, שכתב ברשת Truth Social "ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום!", הצליח להרגיע שוק שהיה נתון תחת מחנק של חוסר ודאות ואובדן של כ-20 מיליון חביות נפט ביום.

הדולר נחלש עוד

בניגוד למה שניתן היה לצפות, הכרזת ההסכם לא חיזקה את הדולר, אלא דווקא החלישה אותו. המטבע האמריקאי ירד לשפל של עשרה ימים, כאשר המשקיעים מיהרו לעבור מנכסי מקלט בטוחים להשקעות בעלות סיכון גבוה יותר בעקבות הירידה במתיחות הגיאופוליטית.

מדד הדולר (DXY) נחלש ב־0.1% לרמה של 99.395 נקודות, רמתו הנמוכה ביותר מאז 5 ביוני. במקביל, האירו התחזק ב־0.5% מול המטבע האמריקאי ונסחר סביב 1.1622 דולר, בעוד שהפאונד הבריטי עלה ב־0.4% לרמה של 1.3459 דולר.

ונכון לישראל: שער הדולר היציג הוא 2.935 שקלים לדולר אחד.

לפי אנליסטים בשוק המט"ח, הסכם השלום והפסקת הלחימה חיזקו את ביטחון המשקיעים והפחיתו את הביקוש לדולר, הנחשב בדרך כלל ל"חוף מבטחים" בתקופות של משברים ומלחמות. כתוצאה מכך, כספים זרמו למטבעות אחרים, לשוקי המניות ולנכסי סיכון נוספים.

הערכות בשווקים הן כי אם מגמת הרגיעה תימשך והחשש מהסלמה נוספת יפחת, הדולר עשוי להמשיך ולהיחלש גם בימים הקרובים.

למרות האופטימיות, מומחים מזהירים כי הדרך להתאוששות מלאה עוד ארוכה. חברת הייעוץ Rystad Energy מעריכה כי החזרת 85% מנפח הנפט שאבד תארך עד אוקטובר, וכי המשא ומתן המורכב על תוכנית הגרעין האיראנית ב-60 הימים הקרובים עשוי להציב תקרה לירידות המחירים הנוספות. בינתיים, הכלכלה העולמית חוגגת את מה שנראה כסיומו של משבר האנרגיה הגדול בהיסטוריה.